Final Fantasy X-3 : Tetsuya Nomura et Motomu Toriyama évoquent la possibilité de produire le jeu

Si Final Fantasy XIII a eu droit à sa propre trilogie, Final Fantasy X a du se contenter de deux épisodes seulement, qui sont ressortis il y a quelques années sur les dernières consoles avec la compilation Final Fantasy X / X-2. Mais la possibilité d’un Final Fantasy X-3 a longtemps fait parler depuis la sortie du deuxième opus, avec certains développeurs qui évoquaient avoir l’envie d’une suite, tandis que quelques artworks de Tidus et Yuna nous montraient à quoi pourraient ressembler nos héros dans un dernier épisode. Et le sujet est revenu sur le tapis aujourd’hui dans le dernier numéro du Famitsu, relayé par Ryokuta2089.

Une suite pour les aventures de Tidus et Yuna ?

Interrogé par le journal à ce sujet, Tetsuya Nomura déclare qu’il y a bien un scénario qui a été écrit par Kazushige Nojima pour un Final Fantasy X-3, mais que le projet est laissé de côté pour le moment.

Motomu Toriyama donne encore un peu plus d’espoir en déclarant que la possibilité d’un Final Fantasy X-3 « n’est pas de 0 ». Il précise également que pour l’instant, tous les efforts sont concentrés sur la production de Final Fantasy VII Remake, et qu’il ne peut pas en dire plus tant que ce projet n’est pas terminé.

De quoi teaser un Final Fantasy X-3 après la fin de Final Fantasy VII Remake ? Il est sûr que ce n’est pas demain que cela arrivera étant donné le temps de production restant autour de ce remake, mais au moins, on sait désormais que le projet n’est pas complètement enterré.