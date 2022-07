Final Fantasy X : Pour ses 20 ans, le jeu a passé un pallier symbolique

Pendant que l’on pense tous à quoi va ressembler Final Fantasy VII Rebirth ou ce que va donner Final Fantasy XVI, Square Enix est allé faire un petit tour dans le passé pour faire le point sur les ventes de Final Fantasy X. L’éditeur a alors communiqué à Gematsu les derniers chiffres réalisés par la saga, en comptant Final Fantasy X, sa suite et son remaster Final Fantasy X | X-2 HD, et on peut dire que Tidus et Yuna ont été largement plébiscités.

Un chiffre important

Gematsu nous apprend que le remaster devrait s’approcher des 7 millions de ventes, mais en attendant, toute la licence globale de Final Fantasy X compte aujourd’hui 20,8 millions de ventes à travers le monde depuis son lancement, en prenant en compte toutes les éditions. Les derniers chiffres nous proviennent de septembre 2021, donc la licence aura mis 20 ans pour en arriver là.

C’est beaucoup, surtout lorsque l’on sait que malgré la popularité de la marque Final Fantasy, peu d’épisodes peuvent se targuer d’avoir vendu plus de 10 millions d’exemplaires.

Quid de Final Fantasy X-3 ?

De beaux chiffres qui pourraient donner des idées à Square Enix ? Pas si sûr, car même si la piste de Final Fantasy X-3 avait été explorée pendant un temps, rien n’avait été confirmé. Un scénario avait apparemment été constitué pour une suite, et Motomu Toriyama n’écartait pas totalement la possibilité que cela arrive un jour, mais il ne faut pas trop compter dessus.

Square Enix a seulement annoncé qu’une pièce façon kabuki serait organisée au Japon durant le printemps 2023 autour de Final Fantasy X. Un moyen comme un autre de rendre hommage à cet épisode culte, en attendant peut-être d’autres projets à l’avenir.