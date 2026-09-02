La version 1.0 de No Rest for the Wicked n’arrivera pas à l’heure, rendez-vous en 2027

L’un des accès anticipés les plus longs du moment

Lancé en avril 2024 en accès anticipé, No Rest for the Wicked aura donc presque eu besoin de trois ans pour que sa version 1.0 puisse voir le jour. L’attente devait initialement être moins longue, car la sortie de cette mise à jour était prévue pour le mois d’octobre. Néanmoins, le studio a aujourd’hui pris la parole pour annoncer le report de cette version 1.0 de No Rest for the Wicked, qui n’arrivera pas avant mars 2027 :

« Nous partageons votre enthousiasme pour le lancement, et nous avons ressenti vos encouragements à travers le monde. Merci pour ça. Nous sommes malgré tout une petite équipe, et nous tenons à ne faire aucun compromis sur la qualité de nos jeux. Nous sommes proches de la fin, mais être proche n’est pas assez pour le lancement d’une 1.0. Ce temps supplémentaire nous aidera à améliorer les performances, à renforcer le système de classes, et à rendre meilleur le jeu, puisque vous le méritez. Nous préférons prendre quelques mois de plus plutôt que de vous livrer quelque chose qui ne sera pas parfait. »

Pour compenser ce report, une bêta ouverte aura lieu en décembre, sans que l’on sache précisément quand. De plus, Moon Studios précise que toutes celles et ceux qui se sont procuré le jeu avant le 1ᵉʳ janvier 2027 auront droit à des packs fondateurs en récompense. Les précommandes pour la version PlayStation ouvriront quant à elles en janvier.

Pour rappel, le jeu devrait aussi arriver sur d’autres plateformes, mais dans un second temps, qui promet d’être maintenant encore un peu plus long.