La version 1.0 de No Rest for the Wicked n’arrivera pas à l’heure, rendez-vous en 2027

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Avec No Rest for the Wicked, Moon Studios s’est aventuré sur un terrain bien différent de ce qu’il a connu avec ses (magnifiques) jeux Ori. C’est pourquoi le studio est passé par la case accès anticipé. Celui-ci dure maintenant depuis plus de deux ans, et on pensait en voir le bout en octobre… mais il va falloir se montrer encore plus patient.

No Rest for the Wicked // Source : Moon Studios

L’un des accès anticipés les plus longs du moment

Lancé en avril 2024 en accès anticipé, No Rest for the Wicked aura donc presque eu besoin de trois ans pour que sa version 1.0 puisse voir le jour. L’attente devait initialement être moins longue, car la sortie de cette mise à jour était prévue pour le mois d’octobre. Néanmoins, le studio a aujourd’hui pris la parole pour annoncer le report de cette version 1.0 de No Rest for the Wicked, qui n’arrivera pas avant mars 2027 :

« Nous partageons votre enthousiasme pour le lancement, et nous avons ressenti vos encouragements à travers le monde. Merci pour ça. Nous sommes malgré tout une petite équipe, et nous tenons à ne faire aucun compromis sur la qualité de nos jeux. Nous sommes proches de la fin, mais être proche n’est pas assez pour le lancement d’une 1.0. Ce temps supplémentaire nous aidera à améliorer les performances, à renforcer le système de classes, et à rendre meilleur le jeu, puisque vous le méritez. Nous préférons prendre quelques mois de plus plutôt que de vous livrer quelque chose qui ne sera pas parfait. »

Pour compenser ce report, une bêta ouverte aura lieu en décembre, sans que l’on sache précisément quand. De plus, Moon Studios précise que toutes celles et ceux qui se sont procuré le jeu avant le 1ᵉʳ janvier 2027 auront droit à des packs fondateurs en récompense. Les précommandes pour la version PlayStation ouvriront quant à elles en janvier.

Pour rappel, le jeu devrait aussi arriver sur d’autres plateformes, mais dans un second temps, qui promet d’être maintenant encore un peu plus long.

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Jaquette de No Rest for the Wicked
No Rest for the Wicked
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Date de sortie : 18/04/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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