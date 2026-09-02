La nouvelle bande-annonce pour le film Street Fighter met le paquet sur les références aux jeux

Alors, peut-être ?

La nouvelle bande-annonce du film Street Fighter s’attarde en premier lieu sur la relation entre Ryu (Andrew Koji) et Ken (Noah Centineo), le premier s’étant retiré de la vie de combattant car son côté ténébreux commençait à l’envahir, tandis que le second lutte pour rester au niveau. Cette bromance n’éclipsera pas tout le reste du casting qui est cette fois-ci bien mis en avant contrairement aux autres trailers, avec une Chun-Li (Callina Liang) qui sera au centre de ce récit.

Difficile de savoir si le long-métrage saura vraiment nous divertir, mais une chose est sûre, il ne lésinera pas sur le fan-service. On ne parle pas de coupes de cheveux parfaitement bien reproduites ou d’abdos saillants ici, mais de techniques cultes de la saga qui sont partout dans cette bande-annonce, notamment dans l’affrontement entre Ryu et Honda ou de ce Shoryuken bien placé. À défaut d’avoir un grand film, il se pourrait bien que ce Street Fighter soit au moins très divertissant pour les fans de la série, tant le film assume les jeux qu’il adapte (et c’est loin d’être le cas de toutes les adaptations…).

Pour rappel, le film Street Fighter sortira dans les salles françaises le 14 octobre prochain.