La présentation de GTA 6 sur Netflix a évidemment réalisé un carton d’audience pour le service de streaming

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Présenter GTA 6 via une vidéo diffusée en avant-première sur Netflix était un choix pour le moins curieux, qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais le pari s’avère gagnant pour Take-Two, et encore plus pour Netflix qui a en réalité tout gagné dans cette histoire.

GTA 6 // Source : Rockstar

Numéro 1 presque partout dans le monde

Variety a fait le point sur les premiers chiffres d’audience de la présentation spéciale de GTA 6 sur Netflix, et comme on pouvait s’y attendre, le programme a attiré énormément de monde. En 4 jours, cette présentation a comptabilisé plus de 31,1 millions de vues sur la plateforme de streaming à la demande, en se classant numéro 1 des programmes les plus visionnés dans pas moins de 87 pays. Quand on sait que Netflix n’est disponible que dans 93 pays, il y a eu peu de résistants à ce phénomène.

Comme le souligne Variety, ces 31,1 millions de vues sur Netflix n’ont pas la même valeur que 31,1 millions de vues sur YouTube à cause de la méthode de calcul de Netflix. Pour simplifier la chose, notez qu’il prend en compte le total d’heures visionnées en divisant cela par la durée du programme. Si vous lancez le programme plusieurs fois, cela ne comptera qu’une seule fois. Ce qui est différent de YouTube, qui prend en compte une vue dès que le programme se lance. D’ailleurs, sur YouTube, la retransmission totalise plus de 17 millions de vues.

Rockstar est allé chercher Netflix, pas l’inverse

Gta 6 19 1

GTA 6 // Source : Rockstar

Un pari gagnant pour Netflix donc, d’autant plus que, contrairement à la croyance populaire, ce n’est pas ce dernier qui est allé chercher Take-Two pour se dégotter une exclusivité. Selon l’un des responsables de Rockstar interviewé chez Kinda Funny Games (retranscrit par IGN), c’est en réalité Rockstar qui souhaitait que cet aperçu soit diffusé sur Netflix : « Nous voulions aller sur Netflix ».

On aurait pu comprendre que Netflix fasse tout ce qui était en son pouvoir pour décrocher ce gros lot, mais savoir que c’est Rockstar qui a fait la démarche rend la chose encore plus étrange. GTA 6 n’avait clairement pas besoin du service de streaming pour attirer les foules, mais c’est peut-être le côté plus événementiel qui a attiré Rockstar.

Dans tous les cas, les chiffres sont bons pour les deux acteurs et malgré la grogne qu’a pu générer cette méthode de diffusion, tout le monde est déjà passé à autre chose.

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