Mario Kart 8 Deluxe en a encore sous le capot et se met à jour… Sur Nintendo Switch 2

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Avant toute chose, il convient de rappeler une chose : Mario Kart 8 a officiellement été lancé en mai 2014 sur Wii U. Incontournable titre d’une console morte-née ou presque, le jeu de course a ensuite eu droit à une version Deluxe lancée sur Switch peu après le lancement de la console. Cette version évolue désormais dans d’autres sphères avec plus de 71 millions d’unités vendues. Eh bien, figurez-vous que Mario Kart 8 Deluxe n’est pas prêt de disparaître du paysage puisqu’il vient de recevoir une mise à jour surprise sur Nintendo Switch 2.

mario kart 8 deluxe
Mario Kart 8 Deluxe // Source : Nintendo

Respectez son autorité !

Alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Il y a quelques jours, on apprenait que Nintendo allait relancer le pack Switch 2 + Mario Kart World afin de redonner un coup de fouet aux ventes du jeu, qui semble avoir un tout petit peu de mal, toutes proportions gardées, à se vendre seul. Il faut dire que le titre a reçu quelques critiques sur son gameplay, mais surtout qu’il évolue dans l’ombre du géant Mario Kart 8 Deluxe, ultra-complet et plus abordable.

On pensait donc, naïvement peut-être, que Nintendo allait laisser tranquille le jeu aux plus de 71 millions d’exemplaires vendus. Que nenni, mes bons amis ! En ce mercredi 2 septembre 2026, nous nous sommes levés en ayant l’impression d’halluciner au moment de lire « nouvelle mise à jour gratuite disponible pour Mario Kart 8 Deluxe ».

Cet intitulé de l’article publié sur le site officiel a suffi à provoquer un lever de sourcils, mais attendez la suite : elle concerne la façon dont fonctionne le jeu… Sur Nintendo Switch 2. Au royaume de Mario Kart World, Mario Kart 8 Deluxe rappelle donc qui est le patron de la franchise avec une mise à jour gratuite. Tout d’abord, cette mise à jour permet à 8 joueurs de s’affronter sur un seul et même écran. Il faut évidemment disposer du nombre de manettes et autres Joy-Con suffisants, mais c’est désormais possible.

De nouvelles optimisations et une prise en charge des caméras

En parallèle, lorsque vous lancez le jeu sur la nouvelle console de Nintendo, vous pouvez désormais profiter de la prise en charge de CameraPlay. Si vous avez branché une caméra USB compatible sur le dock, il est donc possible d’afficher votre joli minois en jeu en multijoueur local et en ligne.

Puisque ça ne suffit pas, Nintendo annonce également que la mise à jour permet au jeu de mieux prendre en charge l’écran de la Nintendo Switch 2 et des écrans HD. Cela signifie concrètement que le jeu est un peu plus fin qu’avant en s’adaptant mieux au format. Enfin, les temps de chargement ont été réduits grâce à une optimisation ciblée. Mario Kart 8 Deluxe est définitivement increvable.

 

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Jaquette de Mario Kart 8 Deluxe
Mario Kart 8 Deluxe
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Date de sortie : 28/04/2017

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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