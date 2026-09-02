Mario Kart 8 Deluxe en a encore sous le capot et se met à jour… Sur Nintendo Switch 2

Respectez son autorité !

Alors celle-là, on ne l’avait pas vue venir. Il y a quelques jours, on apprenait que Nintendo allait relancer le pack Switch 2 + Mario Kart World afin de redonner un coup de fouet aux ventes du jeu, qui semble avoir un tout petit peu de mal, toutes proportions gardées, à se vendre seul. Il faut dire que le titre a reçu quelques critiques sur son gameplay, mais surtout qu’il évolue dans l’ombre du géant Mario Kart 8 Deluxe, ultra-complet et plus abordable.

On pensait donc, naïvement peut-être, que Nintendo allait laisser tranquille le jeu aux plus de 71 millions d’exemplaires vendus. Que nenni, mes bons amis ! En ce mercredi 2 septembre 2026, nous nous sommes levés en ayant l’impression d’halluciner au moment de lire « nouvelle mise à jour gratuite disponible pour Mario Kart 8 Deluxe ».

Cet intitulé de l’article publié sur le site officiel a suffi à provoquer un lever de sourcils, mais attendez la suite : elle concerne la façon dont fonctionne le jeu… Sur Nintendo Switch 2. Au royaume de Mario Kart World, Mario Kart 8 Deluxe rappelle donc qui est le patron de la franchise avec une mise à jour gratuite. Tout d’abord, cette mise à jour permet à 8 joueurs de s’affronter sur un seul et même écran. Il faut évidemment disposer du nombre de manettes et autres Joy-Con suffisants, mais c’est désormais possible.

De nouvelles optimisations et une prise en charge des caméras

En parallèle, lorsque vous lancez le jeu sur la nouvelle console de Nintendo, vous pouvez désormais profiter de la prise en charge de CameraPlay. Si vous avez branché une caméra USB compatible sur le dock, il est donc possible d’afficher votre joli minois en jeu en multijoueur local et en ligne.

Puisque ça ne suffit pas, Nintendo annonce également que la mise à jour permet au jeu de mieux prendre en charge l’écran de la Nintendo Switch 2 et des écrans HD. Cela signifie concrètement que le jeu est un peu plus fin qu’avant en s’adaptant mieux au format. Enfin, les temps de chargement ont été réduits grâce à une optimisation ciblée. Mario Kart 8 Deluxe est définitivement increvable.