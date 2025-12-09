L’un des actionnaires importants de Square Enix demande des comptes et publie un rapport à charge sur l’éditeur

L’année dernière, Square Enix a entamé une transformation qui s’étendra jusqu’en 2027, avec la volonté de proposer davantage de jeux multiplateformes tout en diminuant le volume de titres proposés, afin de privilégier la qualité (tout en se concentrant sur ses licences fortes). Un virage qui met forcément du temps à se mettre en place étant donné que les temps de développement sont longs, mais pour l’un des actionnaires du groupe, 3D Investment Partners, cela ne va pas assez vite. Ce dernier vient donc de publier un rapport de plus d’une centaine de pages avec plein de données à l’appui (parfois aléatoires) pour entamer un dialogue avec la direction de Square Enix, et rallier d’autres actionnaires de son côté afin que l’éditeur prenne des mesures plus efficaces sur la gestion de ses projets.

