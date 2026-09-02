Alors que la grogne le faiblit pas, PlayStation met en garde contre le harcèlement de ses employés au Japon

Quand la colère va trop loin

Être agacé par la décision de PlayStation est une chose, mais harceler ses employés qui n’ont rien à voir avec ce choix en est une autre. C’est ce que le constructeur rappelle dans une mise à jour de sa politique contre le harcèlement de son personnel (repérée par This Week in VideoGames) :

« La dignité et la sécurité de nos employés ne doivent pas être compromises par des comportements de harcèlement de la part de clients, tels que des propos ou des exigences dépassant les limites du raisonnable au regard des normes sociales. Nous adopterons une position ferme face à de tels agissements et viserons à bâtir des relations saines et durables, dans le respect tant de nos clients que de nos employés. »

Parmi ce qui est visé ici, Sony dresse une liste des comportements qui ne seront pas tolérés comme la discrimination, les insultes, et bien d’autres choses qui dépassent la bienséance, et qui peuvent être à l’origine de poursuites judiciaires :

« Si un comportement s’apparentant à du harcèlement de la part d’un client est avéré, nous pourrons restreindre ou suspendre le service client afin de garantir la sécurité de nos employés. Par ailleurs, si nous le jugeons nécessaire, nous collaborerons avec les forces de l’ordre, des avocats, etc., et envisagerons d’engager des démarches, y compris des poursuites judiciaires ou pénales. »

Ce climat plus que tendu ne semble pas s’apaiser malgré les semaines qui passent, et on imagine que Sony a voulu rappeler quelques bases avant la diffusion de ses deux State of Play (dont un consacré au Japon), qui vont sans doute centraliser de nombreux commentaires mécontents.