Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus

Toute la trilogie sortira aussi sur ces plateformes

Commençons d’abord par la sortie de Final Fantasy VII Remake Intergrade, dont les versions Switch 2 et Xbox Series sont maintenant planifiées pour le 22 janvier 2026. Rappelons que cette version du remake englobe également le DLC consacré à Yuffie qui est sortie après coup. On notera aussi qu’en cas de précommande de l’édition numérique, le Final Fantasy VII original sera compris en tant que bonus.

Et pour montrer que c’est la fin d’une ère, Square Enix a voulu clairifer les choses concernant Final Fantasy VII Remake Part 3, dont on ignore encore le nom. L’éditeur confirme que la trilogie dans son ensemble arrivera bel et bien sur Switch 2 et sur Xbox Series, ce qui englobe donc Final Fantasy VII Rebirth et le dernier épisode. Le phrasé restant assez flou pour le moment, on ignore si cela veut dire que le troisième épisode sortira directement sur ces plateformes dès qu’il sera prêt. Mais il ne devrait en tout cas pas faire patienter les communautés Switch et Xbox pendant 5 ans.