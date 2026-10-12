Squadron 42 continue d’avancer puisqu’une page Steam est en ligne, avec une nouvelle bande-annonce pleine de stars

Vous pouvez désormais ajouter le jeu à votre liste de souhaits

La page Steam de Squadron 42 a le mérite de résumer ce à quoi il faut s’attendre, à commencer par un casting en béton composé de Mark Hamill, Gary Oldman, Mark Strong, Henry Cavill, Gillian Anderson ou encore Jonathan Bailey. Bref, tout Hollywood est là et on en voit une partie dans un nouveau trailer qui acte l’arrivée du jeu sur la plateforme de Valve. Une bande-annonce qui joue la carte du grand spectacle et qui n’oublie pas de montrer quelques bouts de gameplay au passage, histoire de montrer que le jeu a plus à offrir que toute sa ribambelle de stars.

La page Steam nous donne aussi un synopsis pour Squadron 42 :

« Engagez-vous au sein de la Navy en tant que bleu et lancez‑vous dans une aventure spatiale cinématique à un joueur où vous serez au centre de l’action. Vivez, travaillez et combattez aux côtés de votre équipage qui prend vie sous les traits d’une distribution de stars célèbres, dans une histoire qui se déroule à bord de chasseurs, de vaisseaux capitaux, de stations spatiales, d’avant‑postes frontaliers, et sur les lignes de front d’une guerre galactique. Grâce aux combats intenses auxquels vous prendrez part, à vos sacrifices et aux décisions que vous prendrez, faites‑vous une place dans les rangs et faites honneur à votre grade et à l’héritage que vous laisserez derrière vous. Ne soyez pas témoin de la naissance d’une légende : devenez cette légende. »

Et surtout, Cloud Imperium Games voulait profiter de l’occasion pour nous rappeler la date de sortie du jeu fixée au deuxième trimestre 2027, déjà annoncée. Le jeu nous ayant habitués à des retards, on ne serait pas surpris de voir cela changer, même si cette fois, le studio ne pourra plus se servir de GTA 6 comme excuse.