Malgré sa mise à jour majeure, FBC: Firebreak est toujours à la peine et même Remedy l’admet

Les résultats financiers du groupe sont à la berne

Il faut dire qu’avec le planning très chargé du moment, peu de monde est enclin à retourner voir les progrès effectués par un jeu sorti il y a de cela plusieurs mois. FBC: Firebreak a loupé son lancement, et il aura visiblement du mal à s’en remettre. Remedy est le premier à l’admettre puisque le studio a indiqué à ses investisseurs (relayé par Insider Gaming) que malgré la mise à jour qui a eu lieu fin septembre, le jeu n’atteint toujours pas les résultats escomptés :

« Le 29 septembre, Remedy a publié la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak, intitulée « Breakpoint », qui a apporté des changements significatifs à l’expérience de jeu. Malgré l’amélioration des statistiques de joueurs et des ventes après la mise à jour, les ventes n’ont pas atteint les objectifs internes de Remedy. »

Le studio n’abandonne cependant pas les mises à jour du jeu, indiquant qu’il prévoit toujours d’améliorer l’expérience pour tenter d’atteindre les objectifs à long terme de FBC: Firebreak. On ne peut que lui souhaiter bonne chance pour cela, mais le défi sera sans doute très difficile à relever, pour ne pas dire impossible, surtout lorsque l’on jette un œil aux chiffres Steam du jeu, qui peine à réunir plus de 100 personnes en simultanée chaque jour.