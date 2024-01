L’excellent Spec Ops: The Line disparait de Steam pour une raison inconnue

Pour une raison inconnue, Spec Ops: The Line a été retiré de la plateforme de Valve. Sa page est toujours présente, mais il n’est désormais plus possible d’acheter le jeu, ce qui a surpris pas mal de monde. À commencer par le réalisateur du jeu, Cory Davis, qui travaille aujourd’hui dans son propre studio nommé Eyes Out. Même lui ne semble pas être au courant de cette décision, comme il l’exprime sur X (Twitter) :

La théorie d’un retrait du jeu pour préparer l’arrivée d’une nouvelle version, comme un remaster, peut faire sens, même s’il serait étrange de voir que même le réalisateur de l’époque n’est pas au courant de cette affaire, quand bien même il travaille désormais dans un autre studio. Il ne reste plus qu’à espérer que cela soit temporaire et que le jeu revienne rapidement sur Steam.

Makes no sense – especially because the themes portrayed in @SpecOpsTheLine are more relevant now than ever. Why has this happened @2k @Steam ? https://t.co/BnHnxzQRPp

— Cory Davis (@Snak3Fist) January 30, 2024