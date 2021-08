Le réalisateur de Spec Ops: The Line et le guitariste de Nine Inch Nails fondent le studio Eyes Out

Décidément, la période estivale semble être prolifique pour la création de studios. Après l’annonce de la naissance du studio Raccoon Logic qui a eu lieu hier, on apprend aujourd’hui la création de Eyes Out, un nouveau studio qui vient d’être fondé par un duo pour le moins atypique.

Un jeu d’horreur dans l’espace en préparation

Eyes Out est donc né grâce à la collaboration entre Cory Davis, connu pour avoir été réalisateur du très bon Spec Ops: The Line, et Robin Finck, un nom qui sera peut-être plus familier puisqu’il est le guitariste du group Nine Inch Nails, et qui s’intéresse depuis longtemps au jeu vidéo.

Le studio n’est évidemment pas composé que d’eux, puisqu’on y compte aussi des vétérans de l’industrie ayant œuvré sur Gears of War, Apex Legends, Here They Lie, ou encore The Evil Within. Leur premier jeu est déjà en préparation, et il va s’agir d’un jeu d’horreur solo, dans l’espace, qui promet d’être très immersif.

On attend désormais d’autres informations sur ce projet, qui vient seulement de débuter et qui ne devrait pas faire parler de lui avant quelques mois.