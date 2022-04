South Of The Circle : Le jeu narratif de State Of Play et 11 Bits Studios arrive sur PC et consoles

On connait le studio polonais 11 Bit Studios pour ses jeux tels que This War of Mine ou Frostpunk, avec notamment Frostpunk 2 qui devrait sortir cette année, si tout se passe comme prévu. Mais cela n’empêche pas le studio de travailler sur d’autres jeux en parallèle, puisque l’on (re)découvre aujourd’hui South Of The Circle, un titre narratif qui mêle Guerre froide et histoire d’amour.

Un jeu narratif sur l’amour et la guerre

11 Bits Studios s’entoure d’un partenaire de choix, le studio britannique State Of Play (rien à voir avec l’émission de Sony), qui avait déjà marqué les esprits avec le très joli Lumino City.

A vrai dire, South of the Circle n’est pas vraiment un jeu inédit : le titre était déjà sorti sur les plateformes iOS il y a de cela quelques mois dans l’Apple Arcade, mais le partenariat avec 11 Bits Studios va permettre de porter le jeu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Pas de date annoncée pour le moment, mais le jeu devrait sortir prochainement.

Dans South of the Circle, on suit l’histoire d’un jeune homme nommé Peter, vivant en pleine Guerre froide, qui va devoir choisir entre sa carrière et son grand amour, tout en étant plongé au sein des batailles. Le jeu a droit à un casting vocal anglophone de qualité, avec la présence de Gwilym Lee (Bohemian Rhapsody), Olivia Vinall (The Woman In White), Richard Goulding (The Crown), Anton Lesser (Game Of Thrones) Adrian Rawlins (Chernobyl) et Michael Fox (Downtown Abbey).