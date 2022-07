Accueil » Actualités » South of the Circle : Le jeu d’aventure narratif de State of Play sortira le 3 août sur PC et consoles

Comme annoncé plus tôt cette année, South of the Circle, le jeu d’aventure narratif de State of Play (Lumino City) disponible uniquement sur Apple Arcade depuis octobre 2020, va arriver sur d’autres plateformes grâce à l’éditeur polonais 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine…). Prenez vos agendas, la date de sortie du titre a été fixée au 3 août prochain sur PC et consoles.

Les choix de vie de Peter seront bientôt entre vos mains

Pour rappel, la production du studio britannique vous invitera à suivre l’histoire de Peter, un universitaire de Cambridge qui s’écrase dans l’Antarctique en pleine Guerre froide, dans une aventure où l’expérience de jeu sera axée sur les conséquences des choix de vie du passé et du présent (carrière, grand amour, promesses).

Rendez-vous dans deux semaines pour découvrir ce que nous réserve South of the Circle sur PC via Steam et GOG, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.