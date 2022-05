South Of The Circle

South Of The Circle est un jeu d'aventure narratif développé par State of Play et édité par 11 bit studios (Frostpunk, This War of Mine). Misant sur une expérience centrée sur les conséquences des choix de vie du passé et du présent (carrière, grand amour, promesses), le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Peter, un universitaire de Cambridge qui s'écrase dans l'Antarctique en pleine guerre froide.