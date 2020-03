Chaque année, les sorties sont nombreuses. En 2019, nous avions eu droit à pas mal de MMO, même si bon nom d’entre eux qui étaient attendus ont été repoussés. On pense tout de même à l’arrivée de WoW Classic, qui a su rappeler d’excellents souvenirs aux premiers joueurs de World of Warcraft ou encore l’excellente extension Shadowbringers de Final Fantasy XIV. 2020 risque d’être riche, plus riche que l’année passée, avec pas mal de titres attendus.

Histoire d’anticiper cette riche vague de jeux massivement multijoueur qui arrivent, on vous prépare une liste complète de tous les MMO qui sortent en 2020 ou au-delà. Bien sûr, certains n’ont pas encore de date et ont peu de chance de sortir dans les prochains mois et d’autres seront inéluctablement repoussés, mais cela vous permet tout de même d’avoir une vision d’ensemble des jeux qui sont actuellement en développement et qui arriveront prochainement (ou un jour).

On y retrouve bien sûr des MMORPG, mais également des titres qui sont plus axés sur du jeu de tir ou du jeu de survie multijoueur. Si vous vous demandez quels sont les MMO qui sortent en 2020 ? Ou encore quelles sont les sorties MMORPG ou jeux de survie multijoueur à venir, cela devrait vous donner un bel aperçu. Cette liste regroupe les jeux déjà annoncés, et nous les avons classés par date de sortie ou date d’arrivée estimée et qui sont censés arriver pour 2020 ou 2021.

Temtem

Développeur : Crema

: Crema Plateforme(s) : PC (puis plus tard sur PS4, One et Switch)

: PC (puis plus tard sur PS4, One et Switch) Date : 17 janvier 2020

On commence par un titre qui est déjà disponible mais qui n’a pas encore entièrement fini son développement. Sorti en janvier dernier, Temtem est probablement le projet que les fans de Pokémon suivaient avec le plus d’impatience. Pour le moment toujours en phase d’early access, il s’agit ni plus ni moins d’un RPG où il faudra capturer de petites créatures, agrandir sa collection, les entraîner et participer à tout un tas d’activité.

Très proche du concept de la licence iconique de Game Freak mais qui a tout de même de quoi se démarquer. On a notamment une dimension connectée assez importante puisque l’on peut échanger et discuter avec d’autres joueurs. A long terme, on aura une dimension PvP significative et d’autres choses à faire ensemble. Les combats se déroulent aussi différemment : on envoie deux créatures et non pas une, ce qui permet de créer des combinaisons sympathiques.

Il y a encore pas mal de choses à tirer de ce Temtem. Que ce soit ces projets pour l’avenir, sa direction artistique, ses futurs portages sur consoles de salon… Mais si vous souhaitez en savoir plus, on vous renvoie tout simplement vers notre aperçu où l’on vous en parle plus en profondeur.

Bless Unleashed

Développeur : Round8

: Round8 Éditeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateforme(s) : Xbox One

: Xbox One Date : 12 mars 2020

Chapeauté par Bandai Namco et développé par le studio Round8, Bless Unleashed est sorti ce 12 mars 2020. Pas franchement très bavard en Europe, le titre n’a malheureusement pas fait beaucoup parler de lui dans nos contrées. L’une de ses particularités est qu’il est prévu uniquement sur Xbox One (à son lancement), une exclusivité relativement surprenante mais qui permet d’apporter un genre relativement peu présent sur la machine de Microsoft.

Il se base sur l’univers du MMORPG Bless sorti quant à lui sur PC avec l’équipe de Neowiz derrière mais est bien un projet à part entière, ne partageant que son background. En empruntant à l’Heroic-fantasy, il est question d’une aventure dans des contrées sauvages où es joueurs devront empêcher le réveil d’une déesse maléfique. Une trame classique qui permettra de mettre en avant différentes classes.

Le gameplay est tourné vers l’action. Le joueur pourra choisir entre différents archétypes standards comme le mage ou encore le berserker et les affrontements se basent beaucoup sur les combos. On aura bien sûr une dimension PvE assez forte avec des boss de zones et pas mal de choses à faire mais également du PvP. En somme, le topo sur le papier n’a rien de bien surprenant, reste à voir comment il se détachera de la concurrence.

Last Oasis

Développeur : Donkey Crew

: Donkey Crew Plateforme(s) : PC

: PC Date : 26 mars 2020

Développé par l’équipe de Donkey Crew, Last Oasis est un MMO qui a refait parler de lui lors du dernier E3 et était attendu pour la rentrée dernière. Cependant, le jeu se cherche encore et a été plusieurs fois repoussé. Il faut dire que son concept apporte quelque chose d’original. Même s’il reprend des standards classiques du jeu de survie massivement multijoueur, il intègre des machines gigantesques qui permettent de se déplacer dans le désert.

Last Oasis nous plonge effectivement dans un monde post-apocalyptique où les humains doivent survivre et notamment faire face à un soleil brûlant. Pour cela, ils construisent de drôles d’engins équipés de jambes mécaniques et le titre dispose d’une partie craft assez majeure. On peut construire ces fameuses machines pour se déplacer mais aussi combattre d’autres joueurs en faisant partie d’une guilde et également battre de gigantesques monstres (comme un ver des sables).

New World

Développeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : mai 2020

Développé par Amazon Game Studios, la branche jeu vidéo du célèbre revendeur, New World est un MMORPG que l’on attend depuis un moment maintenant. Officialisé il y a déjà un petit paquet d’années, le soft s’est réveillé en 2019 où le studio s’est décidé à présenter officiellement son concept tout en montrant des tranches de gameplay. Le jeu est prévu pour l’instant pour mai 2020 et devrait arriver à la fin de ce mois.

Il s’agit d’un MMO bac à sable aux composantes RPG où l’on sera plongé au 17ème siècle dans une histoire alternative qui mêle éléments surnaturels et mystères. Les joueurs colonisent une terre fictive inspirée de l’Amérique britannique dans l’océan Atlantique et l’on pourra récolter des ressources, fabriquer des objets et combattre d’autres joueurs. Les dimensions PvP et coopérative semblent prendre une part importante.

La liberté d’incarner qui ont veut est aussi majeure et l’on pourra devenir qui l’on veut. Les combats se déroulent quant à eux avec des joutes où l’on pourra utiliser des armes relativement classiques comme des sabres, des haches ou des fusils à poudre noire. Le craft est bien sûr un élément majeur tout comme la collecte de ressources ou de l’équipement. On peut par exemple attaquer un ours en groupe ou prendre d’assaut une zone de fortification tenue par d’autres joueurs.

The Elder Scrolls Online : Le coeur noir de Skyrim

Développeur : Zenimax Online Studios

: Zenimax Online Studios Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date : 2 juin 2020

L’année 2020 sera une année assez spéciale pour le MMO The Elder Scrolls Online puisque, après les contrées chaudes d’Elsweyr en 2019, nous retournerons dans les territoires gelés de Skyrim. Un terrain de jeu particulièrement apprécié des joueurs puisqu’il va énormément miser sur la nostalgie de The Elder Scrolls V : Skyrim sorti sur à peu près tous les supports existants.

Appelée Le cœur noir de Skyrim, cette extension apportera bien évidemment une tonne de contenus attendus comme une nouvelle histoire principale, de nouvelles quêtes secondaires, de nouveaux boss et bien d’autres choses. On note tout de même l’annonce d’une nouvelle épreuve pour 12 joueurs « L’égide de Kyne » où il faudra protéger des villageois d’une invasion. Enfin, on pourra participer à de nombreux événements mondes (semblables aux dragons de Elsweyr) avec des tempêtes faucheuses surnaturelles.

En attendant, vous pouvez toujours patienter avec le DLC Harrowstorm déjà sorti et faisant le lien avec la nouvelle extension qui arrivera en juin.

Magic Legends

Développeur : Cryptic Studios

: Cryptic Studios Éditeur : Perfect World

: Perfect World Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date : courant 2020

Celui-ci ne se fera pas trop longuement désirer. Bien qu’en développement depuis un petit moment, Magic Legends a été officiellement présenté lors des Game Awards en décembre 2019 et prévoit sa sortie courant 2020. Pourtant pressenti comme un MMORPG traditionnel, le titre prendra finalement plutôt la forme d’un hack’n’slash en vue isométrique à la Diablo et massivement multijoueur.

Pour rappel, on y incarnera des Planeswalkers avec plusieurs classes jouables. Cinq au lancement, avec notamment le Géomancien, le Mage de l’Esprit ou encore le Meneur des bêtes. Cela se passera dans l’univers de Magic: The Gathering et il est question d’un monde connecté. Pas encore de date de sortie mais il faut savoir que le lore sera aussi exploité à travers une série Netflix chapeauté par les frères Russo (Avengers: Endgame).

WoW Shadowlands

Développeur : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Éditeur : Blizzard Entertainment

: Blizzard Entertainment Plateforme(s) : PC

: PC Date : courant 2020

Cette année, la nouvelle extension de World of Warcraft s’appelle Shadowlands. Comme d’habitude, cela permettra aux joueurs de découvrir de nouveaux contenus et un nouveau pan de l’histoire. L’Ombreterre sera la nouvelle zone que l’on pourra parcourir et sera composée de quatre régions. Un système de factions est au cœur de ces nouvelles terres puisque l’on pourra en choisir une qui vous permettra d’avoir des équipements et bonus uniques en fonction de votre allégeance.

Si l’on n’échappe pas aux habituels donjons, raids et nouveaux équipements, cette extension apportera aussi de nouvelles techniques de classe qui vont dépendre de la faction choisie. Un nouveau mode de jeu arrive aussi, La Tour des Damnés, un nouveau défi situé dans la région de l’Antre. C’est un mode jouable en solo ou jusqu’à 5 joueurs. Le niveau maximal va passer à 50 avec le patch de pré-extension et sera poussé au niveau 60 après l’Ombreterre parcouru.

Torchlight III

Développeur : Echtra Games

: Echtra Games Éditeur : Perfect World Entertainment

: Perfect World Entertainment Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date : été 2020

Aux prémices, il s’appelait Torchlight Frontiers. Cependant, après de longs mois de développement et de nombreux retours des premiers joueurs, l’équipe de développement a changé sa formule et a opté pour Torchlight III, troisième épisode canonique de la série. On reste sur un action RPG mais au lieu d’être free-to-play, il sera payant à l’acquisition. Les joueurs auront ensuite accès à tout le contenu.

On reprend une idée assez traditionnelle, avec une progression relativement linéaire et des mécaniques que les fans connaissent bien. On pourra jouer différentes classes de personnages, avec des inédites, être accompagné d’un animal de compagnie et explorer de nombreux lieux. La sortie est d’abord prévue sur Steam pour la seconde moitié de l’année 2020 puis sur consoles de salon.

Naraka Bladepoint

Développeur : 24 Entertainment

: 24 Entertainment Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Courant 2020

Officialisé lors des derniers Game Awards, Naraka Bladepoint est un MMO attendu pour 2020. Avec son petit côté Sekiro : Shadows die Twice et Ghost of Tsushima, il s’agit d’un jeu de combat qui se déroule dans le royaume oriental de Morus. Les premières images de gameplay nous montrent des mécaniques dynamiques avec une emphase sur la souplesse des déplacements du personnage.

On pourra escalader, monter différents obstacles, prendre de la hauteur et jouer sur la verticalité ou encore utiliser des grappins. Le sens du timing sera important lors des affrontements puisque le jeu mise beaucoup sur ses parades. Si les inspirations aux titres cités plus haut, notamment Sekiro, sont assez fortes, il faut avouer que la direction artistique globale du titre et son concept peuvent en attirer plus d’un. Plus qu’à voir ce qu’il se passera à sa sortie PC puis plus tard sur consoles (sans précision pour l’instant).

Camelot Unchained

Développeur : City State Entertainment

: City State Entertainment Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2020

Voici un titre qui ne devrait plus trop tarder à débouler. Initialement prévu pour 2019, Camelot Unchained a été repoussé à cette année 2020 et semble finaliser ces derniers réglages. Il s’agit d’un MMO développé par Mark Jacobs, l’un des fondateurs de Mythic Entertainment, et le jeu veut avant tout fait la part belle à la difficulté en proposant des sensations d’antan aux joueurs. Le titre ne souhaite pas forcément plaire à tout le monde. Le studio confirme déjà son statut de niche et explique vouloir cibler un public restreint, adorateur de MMORPG difficile.

Camelot Unchained nous plonge dans un monde ouvert de type sandbox où les villages et villes sont principalement bâtis par les joueurs. Il faudra gérer et se battre pour des ressources, capturer des places importantes et tout faire pour garder votre foyer. On peut donc créer sa propre maison ou château à travers un outil de création assez complet et le jeu met l’emphase sur toute cette partie personnalisation.

On évoque aussi « The Depths », un donjon qui mélange PvE et RvR (factions contre factions), une mécanique assez spéciale qui s’inspire de films d’horreur et d’histoires à la Lovecraft. Le titre sera disponible avec un abonnement et devrait prochainement refaire parler de lui.

Crimson Desert

Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

Se situant dans un monde présenté comme épique et fantastique, Crimson Desert est l’un des futurs projets de Pearly Abyss, que l’on connait pour Black Desert Online. RPG massivement multijoueur, il s’agit ici d’un prolongement de l’univers de BDO et a été développé suite au désir de raconter l’histoire du passé de Black Desert.

Le jeu se jouera en monde ouvert et les mécaniques de gameplay mettront pas mal en avance un système de mercenaires. On n’en sait pas encore suffisamment, mais des quêtes se baseront par exemple sur les exploits de ces derniers. On nous parle aussi de commerce et d’exploration. Des phases de test sont prévues pour 2020 et si l’on n’a pas encore de date de sortie définitive, nul doute qu’il refera parler pleinement de lui dans les prochains mois.

Plan 8

Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

Second projet en cours de Pearly Abyss, il s’agit de Plan 8. Cette fois-ci, on part sur du jeu de tir massivement multijoueur, dirigé par Minh Le, que l’on connait comme étant le co-créateur de la franchise Counter Strike. Sur le papier, Plan 8 nous plongera dans des environnements réalistes et probablement futuristes vu la présence d’exo-squelette dans la bande-annonce.

Ces armures nous permettront d’améliorer nos capacités et de faire face à de monstrueuses machines qui font partie des causes de la fin du monde. Il faudra bien sûr coopérer pour en venir à bout mais du PvP est aussi à prévoir avec des joutes entre les différents joueurs. Pour l’instant, aucune date de sortie. Le titre semble moins avancé que Crimson Desert mais il arrive sur PC et consoles, sans précision pour ces dernières.

DokeV

Développeur : Pearl Abyss

: Pearl Abyss Plateforme(s) : PC et consoles

: PC et consoles Date : Inconnue

Toujours chapeauté par Pearly Abyss, qui a décidément bien des projets en cours, DokeV est quant à lui assez loin des standards de cette longue liste. Après le RPG traditionnel et le jeu de tir, le studio s’attarde sur un concept assez proche de Pokémon : il est question de capturer des créatures appelées Dokebi qui pourront vous tenir compagnie et devenir vos amis.

La direction artistique est bien moins sérieuse et est aux antipodes des deux titres évoqués plus haut puisque nous sommes sur des couleurs bien plus chatoyantes. On pourra parcourir un monde vaste à travers un open-world où l’on pourra effectuer des missions et des combats. Pas de date de sortie non plus, mais il arrivera sur consoles et PC avec des tests qui auront lieu courant 2020.

Ascent: Infinite Realm

Développeur : Bluehole

: Bluehole Éditeur : Kakao Games

: Kakao Games Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2020

Edité par Kakao Games, l’équipe également en charge de Black Desert Online, ce MMORPG a de quoi plaire avec son ambiance très Steam Punk. Les combats aériens en vaisseau de guerre qui opposaient plusieurs armées de joueurs ainsi que les combats de boss qui pouvaient également se dérouler à bord de machines volantes avaient de quoi intriguer. Cependant les chutes de FPS avec les différents lags rendaient évident que le jeu avait besoin d’être optimisé avant d’être livré sur le marché public.

Bluehole, les développeurs du jeu qui sont également derrière PUBG et TERA, ont donc passé la communication sur le jeu sous un quasi-silence, rendant les nouvelles assez rares en occident. Malgré tout, les bêtas continuent en Corée et en Thaïlande, indiquant que le jeu reste en progression et avance à son rythme. On aura alors peut-être la chance de pouvoir tester ce MMORPG cette année.

Crowfall

Développeur : ArtCraft Entertainment

: ArtCraft Entertainment Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2020

Celui-ci, on l’attend depuis un petit moment maintenant. Annoncé début 2015 avec le lancement d’une campagne de financement participatif sur Kickstarter, il s’agit du tout premier projet du studio ArtCraft Entertainment. Au fil de son développement, le jeu a pris énormément d’ampleur, puisque l’équipe a repoussé plusieurs fois sa sortie pour enrichir les mécaniques. Plus d’une dizaine de millions de dollars ont aussi été investis, entre le financement Kickstarter, les capitaux propres et les investisseurs.

Le titre veut « redéfinir le genre MMO » dans un univers ouvert en faisant la part belle aux interactions entre les différents joueurs. Avec son étiquette de « Guerre du trône », il fera forcément de l’œil aux amateurs des œuvres de George R. R. Martin puisque les concepteurs l’ont déjà présenté comme « C’est comme si Game of Thrones rencontrait Eve Online ».

Plus concrètement, l’originalité de Crowfall réside dans son concept d’univers temporaires. Chaque monde est généré aléatoirement et les joueurs y jouent pendant la durée d’une campagne qui peut s’étendre sur plusieurs mois. Il faudra explorer, récolter des ressources, construire son domaine et se défendre contre les envahisseurs. A terme, le monde meurt et se fait remplacer par un nouvel univers.

Phantasy Star Online 2

Développeur : Sega

: Sega Plateforme(s) : Xbox One

: Xbox One Date : Inconnue

Voici un titre que l’on veut voir en Europe. Sorti il y plus de sept ans sur le territoire japonais, Phantasy Star Online 2 est un MMORPG centré sur l’action, très coloré où les stratégies d’attaque reposent sur différentes classes aux actions uniques. On peut y retrouver le Hunter, le Fighter, le Ranger ou encore le Bouncer, chaque classe ayant un arbre de talent spécifique et l’on pourra explorer différentes planètes.

Après de nombreuses années confinées uniquement au territoire asiatique, nous avons la (demie) bonne surprise de voir le titre à l’E3 2019 lors de la conférence Microsoft pour une annonce sur Xbox One. Malheureusement, celle-ci ne concerne que le territoire américain où les phases de test s’enchaînent en ce moment, mais on a bon espoir de le voir débarquer un jour dans nos contrées européennes.

Dual Universe

Développeur : Novaquark

: Novaquark Plateforme(s) : PC

: PC Date : 2021

Dual Universe est un MMO Spatial très ambitieux qui propose de plonger une foule de joueurs dans un énorme système solaire hébergé sur un serveur unique. Largement inspiré par Eve Online, cet énorme espace vierge laissera aux joueurs la liberté de créer et de développer une civilisation à travers différentes activités : le commerce, le craft, l’exploration, la récolte de ressources… Il y aura bien évidemment des zones de PVP mais le titre a une vrai plus-valus avec un aspect création qui a de quoi faire rêver (vaisseaux, interfaces…).

Il y a vraiment beaucoup à dire et nous vous conseillons de jeter un œil à nos différents aperçus lors de nos visites chez le studio français Novaquark. En effet, le titre a organisé plusieurs alphas depuis la fin de sa campagne de financement sur Kickstarter fin 2016. Une bêta est normalement prévue pour cet été (le studio a suivi à peu près fidèlement sa feuille de route jusque-là). C’est en tout cas un gros morceau à surveiller de près.

Ashes of Creation

Développeur : Intrepid Studios

: Intrepid Studios Éditeur : My.com

: My.com Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Développé par Intreprid Studio, une entreprise formée en 2015, Ashes of Creation a pour but d’entraîner le joueur dans un monde ouvert vivant. Pour ce faire, un système de nœud sera mis en place, celui-ci découpera le monde en plusieurs régions à l’intérieur desquelles nous retrouveront un nœud principal et des nœuds secondaires. Les niveaux des différents nœuds représenteront l’évolution des villes qui y sont liées, celles-ci pourront alors évoluer d’un simple campement à une grande métropole.

Chaque personne pourra prendre part à cette évolution en réalisant des objectifs aux alentours de ces habitations, et pourra également décider d’y habiter quand la ville possédera un certain niveau de développement, puisqu’un système de housing sera présent. Il sera aussi possible de développer sa propre ferme ou forge et choisir de contribuer ou non à la vie économique de la ville. Des batailles à grandes envergures en jcj auront alors lieu dans le monde d’Ashes of Creation afin d’empêcher le camp adverse de trop s’épanouir.

Il est également possible d’avoir un premier aperçu du système de combat d’Ashes of Creation puisque Intreprid Studio a sorti un projet appelé : Ashes of Creation Apocalypse, un jeu d’action en pvp qui est un prequel au futur MMORPG. Celui-ci a été créé dans le but de collecter les retours des joueurs mais qui a également comme utilité de tester différentes fonctionnalités pouvant être installées dans le jeu final.

Pantheon: Rise of the Fallen

Développeur : Visionary Realms

: Visionary Realms Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Considéré un peu comme un MMORPG qui revient aux sources en s’inspirant de grands noms du genre comme Everquest, Pantheon: Rise of the Fallen sera centré autour de son pve et favorisera l’entraide et la formation de communautés grâce à un monde aux défis corsés. Ceci n’est pas étonnant puisque l’on retrouvait à la tête du studio : Brad McQuaid, connu pour avoir opéré sur ce même EverQuest.

De plus, le jeu aborde un aspect réaliste où le joueur devra étudier son environnement et s’adapter à celui-ci. Par exemple, un donjon abritant un climat très froid ne fera pas de quartiers aux joueurs venus non préparés et avec un équipement pas adapté. Misant sur l’échange entre joueurs et sur l’exploration en équipe, ce titre base son expérience de jeu autour des liens formés par plusieurs personnes lorsqu’ils explorent et expérimentent dans un monde qui leur reste à découvrir, afin de créer des souvenirs mémorables.

Chronicles of Elyria

Développeur : Scoulbound Studios

: Scoulbound Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Chronicles of Elyria est un MMROPG qui veut se distinguer sur une des mécaniques fondamentales du genre, la relation que l’on entretient avec son avatar. En effet, dans ce jeu vous vous lierez peut-être à un personnage, mais vous incarnerez avant tout une âme qui possédera des caractéristiques personnelles. Lorsque votre âme prendra possession d’un corps à chaque réincarnation, ce corps comme les autres PNJ du jeu, aura une existence temporelle et donc vieillira puis disparaîtra.

L’intérêt du jeu ne sera alors pas de recommencer les mêmes tâches en boucle, car si toutes les compétences ne seront pas transférées directement à votre prochain avatar, certaines actions faites durant la précédente vie auront un impact sur la nouvelle. Par exemple, votre conduite durant votre précédente vie, chevalier ou bandit, aura un impact sur la suivante que ce soit sur les quêtes qui vous seront proposées ou sur les prédispositions de votre personnage.

Vous l’aurez compris, le jeu de Soulbound Studios se vante d’une approche différente qu’il a sur la notion d’avatar, avec un côté plus humain et plus éphémère, et mise sur les choix que vous ferez au contrôle de votre personnage pour vous proposer un gameplay différent selon la voie que vous emprunterez à chaque réincarnation.

Blade and Soul 2

Éditeur : NCSoft

: NCSoft Plateforme(s) : iOS, Android

: iOS, Android Date : Inconnue

Où en est-il ? On ne sait pas trop. Mais nous sommes tout de même obligés d’évoquer Blade & Soul 2, suite du MMO sorti sur PC en 2012. Cependant, lui, est prévu sur mobiles, ce qui lui a réservé un accueil pas forcément très chaleureux du côté des joueurs de la communauté. Basé sur le même univers et inspiré de Blade & Soul premier du nom, le jeu était attendu pour 2019.

Cependant, pas ou peu de nouvelles depuis. NCSoft n’a pas vraiment communiqué autour de son titre, même si celui-ci semble suivre le cours de son développement. Plutôt destiné au marché asiatique, notamment pour le territoire chinois, on a du mal à savoir s’il arrivera un jour en Europe ou non.

Seigneur des Anneaux par Amazon

Développeur : Amazon Game Studios

: Amazon Game Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Pour l’instant, nous n’avons rien de concret mais cela a de quoi titiller les fans du Seigneur des Anneaux. Chapeauté par Amazon Game Studios, il s’agit d’un MMO dans l’univers imaginé par J.R.R. Tolkien. Il sera aussi étroitement développé avec l’équipe de Leyou Technologies (qui détient le studio de Warframe) ainsi que Middle-Earth Enterprise.

Évoqué en 2018 puis confirmé en 2019, il est présenté comme un projet ambitieux qui devrait sortir sur PC et consoles de salon (sans précision). Ce sera un free-to-play qui se déroulera dans la Terre du Milieu et devrait y inclure des lieux, des personnages et créatures encore jamais vus. Pas de date mais avec l’ambitieuse série d’Amazon prévue pour 2021, on peut s’attendre à des informations d’ici là pour coller à la sortie de cette dernière.

Oath

Développeur : ReadyUp Studios

: ReadyUp Studios Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

Présenté comme un MMORPG d’action et de combat, Oath est un projet issu d’une campagne de financement sur Kickstarter et chapeauté par une petite équipe de développeurs. Cependant, il faut avouer que depuis la fin de celle-ci, les informations se font relativement rares alors que le titre aurait dû communiquer sur sa sortie pour une arrivée en cette année 2020.

Qu’à cela ne tienne, Oath se base sur l’Unreal Engine 4 et SpatialOS avec plusieurs classes jouables, sept au total. Le joueur peut choisir parmi le chevalier, le ranger, le gardien et il évoluera dans un univers où PvP et PvE sont possibles. Cela reste tout de même cette dernière dimension mise en avant puisque les développeurs souhaitent que « le jeu soit difficile ». Plus d’infos sur le site officiel.

Lost Ark

Éditeur : SmileGate

: SmileGate Développeur : Tripod Studio

: Tripod Studio Plateforme(s) : PC

: PC Date : Inconnue

MMORPG en vue isométrique, Lost Ark Online est un jeu que l’on attend aussi depuis de nombreuses années. Dévoilé il y a plusieurs années, le titre se présente comme un hack’n’slash MMO avec un système de classe et une mécanique qui permet des associations de compétences. Avec une bonne dizaine de classes et plusieurs archétypes, cela promet une bonne dose de personnalisation dans sa façon de jouer.

L’univers semble aussi avoir droit à un soin tout particulier où il sera possible d’accomplir de nombreuses quêtes avec des zones cachées, la possibilité de parcourir les océanes avec notre propre navire, collecter de nombreuses ressources et notamment des trésors ou nous adonner à des activités annexes comme des mini-jeux. Lost Ark Online sera disponible en free-to-play et s’il est déjà disponible à l’étranger, il pourrait bien arriver en 2020 en occident si l’on en croit les derniers bruits de couloir.

Pour poursuivre votre lecture, on vous invite à consulter la liste des RPG à venir en 2020, qui est bien plus considérable. Et dites-nous également dans les commentaires quelles sont les sorties MMO que vous attendez le plus parmi cette longue énumération.