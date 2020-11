Crimson Desert présentera son gameplay en décembre

Vous l’aviez peut-être oublié mais Pearl Abyss prépare plusieurs nouveaux MMO. Parmi ces derniers, on y retrouve un certain Crimson Desert, un RPG multijoueur qui prend place dans l’univers de Black Desert, à une époque bien plus reculé. Pour l’instant, nous n’avions qu’un premier trailer mais cela va bientôt bouger.

Du gameplay très prochainement

Le studio vient d’annoncer au cours de son dernier rapport financier que Crimson Desert présentera ses toutes premières images de gameplay courant décembre. Pour l’instant, nous n’avons pas de date, mais on pourrait imaginer une présentation lors d’une conférence de fin d’année ou pourquoi pas, un passage lors de la cérémonie des Game Awards.

Pour l’instant, Crimson Desert est relativement mystérieux. On sait qu’il s’agira d’un RPG fantastique massivement multijoueur où les mercenaires auront un rôle majeur, avec des quêtes basées sur l’exploit de ces derniers. Le jeu sortira sur PC et consoles et une phase de beta test est toujours prévue prochainement.