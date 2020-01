L’année 2019 a été très riche en RPG, avec des titres à succès comme Kingdom Hearts III, Pokémon Épée / Pokémon Bouclier, The Outer Worlds ou encore GreedFall. Mais 2020 risque d’être encore plus prolifique, avec de très nombreux RPG et JRPG qui vont arriver sur nos consoles et PC.

Histoire de bien se préparer au raz-de-marée qui nous attend, nous vous avons préparé une liste qui regroupe quasiment tous les RPG à venir cette année, mais pas que. Afin d’être le plus exhaustif possible, nous y avons intégré les jeux comportant des éléments de RPG, malgré leur autre genre dominant. On y retrouve donc des Action-RPG, des jeux d’aventures avec des caractéristiques issues des jeux de rôle etc..

Vous vous demandez quels sont les RPG qui sortent en 2020 ? Quels jeux de rôle arrivent sur PS5, PS4, Xbox One, Series X ou encore Switch pour cette année ou l’année prochaine ? Cette liste regroupe essentiellement les jeux déjà annoncés, qui devraient arriver durant le cours de l’année, voire celle d’après. Nous les avons classés par date de sortie, ou tout du moins, dans l’ordre estimée d’arrivée. On évoquera aussi des RPG pas encore datés, mais que l’on devrait voir pour l’horizon 2020 et 2021.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Développeur : Atlus – Intelligent Systems

: Atlus – Intelligent Systems Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 17/01/2020

: 17/01/2020 Acheter Tokyo Mirage Sessions #FE Encore sur Amazon

Si 2020 sera riche en RPG inédits, on sera tout de même ravi de redécouvrir Tokyo Mirage Sessions #FE avec sa version Switch baptisée Encore. Cette nouvelle édition du jeu, sortie initialement sur Wii U il y a quelques années, aura droit à une traduction française, ce qui l’aidera à conquérir un nouveau public.

Ce JRPG atypique mélange les univers de Fire Emblem et de Shin Megami Tensei, le tout dans le contexte du show buisness japonais, où nos héros doivent autant sauver le monde que progresser dans leur carrière artistique. La version Switch apporte son lot de nouveautés, notamment avec un nouveau donjon et la présence de tous les DLC. D’autres personnages peuvent également prêter main forte aux héros lors des combats, à l’image de Tiki.

Dragon Ball Z Kakarot

Développeur : CyberConnect 2

: CyberConnect 2 Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 17/01/2020

: 17/01/2020 Acheter Dragon Ball Z Kakarot sur Amazon

L’année débute fort avec un jeu attendu par les nombreux fans de Dragon Ball Z, avec la sortie de Dragon Ball Z Kakarot. Exit les jeux de combat traditionnels qui fleurissaient autour de la licence ces dernières années, et place à un titre qui met en avant de nombreuses mécaniques de RPG, à l’instar des premiers jeux PS2 ou même Game Boy Advance.

Promo Dragon Ball Z: Kakarot (PS4) - Acheter sur Amazon Revivez l'histoire de DRAGON BALL Z, de l’arrivée de Raditz au combat final contre Boo ; et profitez d’événements épiques ainsi que de quêtes secondaires amusantes. Des moments inédits de l'histoire répondront pour la toute première fois à certaines questions brûlantes que tout le monde se pose sur l'univers de Dragon Ball ! Livrez des combats emblématiques de DRAGON BALL Z à une échelle encore inégalée. Luttez sur de vastes champs de bataille à l'environnement destructible et repoussez vos limites en affrontant des boss lors de combats épiques (Raditz, Freezer, Cell, Boo etc…). Augmentez votre niveau de puissance et relevez de grands défis ! Ne combattez pas seulement comme les guerriers Z, vivez comme eux ! Pêchez, volez, mangez, entraînez-vous et combattez, tout en vous faisant des amis et en nouant des relations avec de multiples personnages de DRAGON BALL.

Contrairement à ce qu’indique le titre, Goku n’est pas le seul personnage jouable ici. Gohan, Vegeta, Piccolo et bien d’autres peuvent prendre part aux combats, et sont soutenus par un casting de personnages plus secondaires. Lorsqu’il ne sera pas occupé à défendre la Terre dans des affrontements dantesques, servis par le savoir-faire de CyberConnect 2 niveau mise en scène, le joueur peut se balader librement dans le monde imaginé par Akira Toriyama.

Il est possible d’effectuer tout un tas d’activités annexes, et de prendre part à des mini-jeux divers. La personnalisation est également au rendez-vous, avec des caractéristiques à monter pour les différents héros jouables. Un jeu qui change donc un peu la donne pour la licence.

Kingdom Hearts 3 Remind

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PlayStation 4 – Xbox One

: PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 23/01/2020

S’il faudra forcément posséder Kingdom Hearts III pour jouer à Remind, ce DLC s’impose comme un incontournable pour tous les fans de la saga. Cette nouvelle aventure prendra place lors des événements qui se déroulent à la fin de jeu, avec de très nombreux combats de boss supplémentaires, sans compter les personnages jouables en plus, les Keyblades inédites ainsi qu’une nouvelle zone à explorer.

L’histoire promet de nous révéler de nombreux secrets, et mettra en lumière des précisions sur des scènes déjà connues. En somme, Remind aura de quoi faire patienter un peu les fans de la saga avant l’annonce d’un nouvel épisode ou d’un nouveau spin-off.

Arc of Alchemist

Développeur : Compile Heart

: Compile Heart Plateformes : PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 31/01/2020

: 31/01/2020 Acheter / Précommander Arc of Alchemist sur Amazon

Presque un an après sa sortie japonaise, Arc of Alchemist s’apprête à débarquer chez nous cette année. L’action-RPG de Compile Heart (Hyperdimension Neptunia, Mugen Souls) nous permettra d’incarner une jeune héroïne qui sera à la tête d’un petit groupe à la recherche d’un moyen pour sauver le monde du dessèchement.

Si les combats proposeront leur dose d’action, la stratégie aura sa place, notamment pour ce qui est du placement des personnages en plein affrontement. Et puisque la version européenne arrive avec du retard, ce n’est pas pour rien, puisque de nombreuses améliorations ont été apportées, comme la possibilité de contrôler plusieurs personnages en plus de l’héroïne.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Développeur : BonusXP

: BonusXP Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch Date de sortie : 04/02/2020

: 04/02/2020 Acheter / Précommander The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics sur GOG

En 2019, The Dark Crystal: Age of Resistance a fait sensation en arrivant sur Netflix, en faisant revivre une licence vieille de plus de trente ans. En plus de cela, la série a décidé de se plonger dans un projet transmedia, avec la sortie de The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, qui mettra en avant des personnages inédits mais aussi des visages bien connus du show Netflix.

Le jeu s’articulera autour d’affrontements stratégiques au tour par tour, avec près de 14 personnages jouables. Comme tout bon tactical-RPG, les classes (ou les jobs) des personnages joueront un grand rôle, et le joueur pourra les personnaliser afin de débloquer les compétences souhaitées. Il faudra user de cela à bon escient pour venir à bout de la cinquantaine de maps disponibles, et sauver la planète Thra des Skeksès.

Azur Lane Crosswave

Développeur : Idea Factory – Compile Heart

: Idea Factory – Compile Heart Plateformes : PC – PlayStation 4

: PC – PlayStation 4 Date de sortie : 13/02/2020

: 13/02/2020 Acheter / Précommander Azur Lane Crosswave sur Amazon

Après avoir fait les beaux jours des amateurs de gacha, la licence Azur Lane débarque sur consoles avec Azur Lane Crosswave. Le shoot’em up reprend les codes de la série, à savoir mettre en place des batailles de navires, où plutôt de jeunes femmes pouvant se transformer en véritables armes de guerre.

Cet opus en 3D permet d’effectuer des batailles entre plusieurs navires/combattantes qui appartiennent à plusieurs factions. Plusieurs modes de jeu seront disponibles, et il faudra veiller à bien préparer les différentes héroïnes avant de se lancer dans la bataille pour être le plus efficace possible. Cela passera par l’amélioration des caractéristiques ou en leur fabriquant de nouveaux équipements, qui peuvent aussi être récupérés à la fin de chaque combat.

Darksiders Genesis (PS4/One/Switch)

Développeur : Airship Syndicate

: Airship Syndicate Plateformes : PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

: PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch Date de sortie : 14/02/2020

: 14/02/2020 Acheter / Précommander Darksiders Genesis sur Amazon

Si ce spin-off est sorti en décembre dernier sur PC, il faut attendre le mois de février pour le voir débarquer sur consoles. Darksiders Genesis nous présente le quatrième Cavalier de l’Apocalypse, Strife, qui est jouable pour la toute première fois dans la série. Il n’est pas seul, puisqu’il est accompagné du célèbre War, le héros du premier opus.

Dans ce action-RPG à la sauce hack’n slash, War et Strife doivent parcourir les Enfers à la recherche des démons dont la puissance a augmenté suite à l’intervention de Lucifer, qui a perturbé l’équilibre des mondes. Le titre se démarque des autres épisodes avec sa caméra en vue isométrique, et le fait qu’il soit possible de parcourir toute l’aventure en coopération. Le loot est également primordial pour personnaliser les deux héros et leur fournir les compétences nécessaires pour venir à bout des énigmes des donjons et des boss toujours plus féroces.

Rune Factory 4 Spécial

Développeur : Neverland – Marvelous

: Neverland – Marvelous Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 28/02/2020

: 28/02/2020 Acheter / Précommander Rune Factory 4 Spécial sur Amazon

Initialement sorti en 2012 sur 3DS, Rune Factory 4 va revenir très bientôt sur Nintendo Switch avec quelques améliorations, notamment graphiques. Parmi les nouveautés, on retrouvera également le mode « Newlywed », qui permettra aux joueurs d’approfondir les relations amoureuses entre les différents personnages après leur mariage. Des cinématiques inédites feront leur apparition, tout comme un mode Vétéran pour les plus acharnés.

Si l’aventure et l’exploration de donjons rythment la partie, Rune Factory 4 Special met également en avant un aspect gestion avec de l’agriculture et de nombreuses récoltes dont il faut s’occuper. Il est aussi possible de dompter certains monstres plutôt que de les abattre, afin de construire un groupe plus puissant.

Nioh 2

Développeur : Team Ninja

: Team Ninja Plateformes : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : 13/03/2020

: 13/03/2020 Acheter / Précommander Nioh 2 sur Amazon

S’il a souvent été présenté comme un Souls-like, il ne faut pas oublier que Nioh 2 est avant tout l’un des Action-RPG les plus prometteurs de cette année 2020. Difficile de passer après un Sekiro : Shadows Die Twice, mais le titre de Koei Tecmo semble avoir toutes les cartes en main pour convaincre les fans du genre, en améliorant la formule du premier épisode avec divers ajouts.

Promo Nioh 2 pour PS4 - Acheter sur Amazon Découvrez le japon de l'an 1555, un pays ravagé par une guerre sans fin, où les monstres et les esprits maléfiques hantent des terres aux paysages somptueux.

La transformation en démon sera la nouveauté principale de cet opus, sans oublier le fait que les joueurs seront désormais en mesure de se créer leur propre personnage. L’importance du scénario n’en sera pas moindre, et ce dernier sera forcément intimement lié à l’histoire du premier Nioh.

Le titre promet également d’être toujours plus exigeant, tout en fournissant un panel d’armes plus varié, afin de laisser aux joueurs l’opportunité de venir à bout des différents défis de la façon dont ils le souhaitent.

Langrisser I & II Remake

Développeur : Chara-Ani

: Chara-Ani Plateformes : PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 13/03/2020

: 13/03/2020 Acheter / Précommander Langrisser I & II Remake sur Amazon

Parmi les remakes de cette année, on retrouvera deux jeux réunis en un puisque Langrisser I & II Remake nous donnera l’occasion de redécouvrir les deux premières aventures de la saga dans une version remise au goôt du jour. Au programme, une refonte graphique qui ira jusqu’à l’interface du jeu et des combats. On notera aussi la présence d’un doublage japonais et des pans de scénario inédits, notamment via l’ajouts de nouvelles fins.

Ces deux tactical-RPG auront également droit à de légers réglages lors des batailles, avec une jouabilité plus accessibles pour les néophytes. En somme, des options qui rendront la vie plus facile aux joueurs, comme ce que Fire Emblem Awakening avait pu faire en son temps. Une bonne idée qui permettra à la licence de gagner un nouveau public.

Fairy Tail

Développeur : Gust

: Gust Plateformes : PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 19/03/2020

: 19/03/2020 Acheter / Précommander Fairy Tail sur Amazon

Les adaptations de manga ont surtout lorgné du côté des jeux de combats ces dernières années, mais Fairy Tail fait le choix de se démarquer un peu en s’offrant un JRPG classique. Des combats au tour par tour seront au programme, inspirés de la série des Atelier, avec beaucoup de personnages jouables comme Natsu, Lucy, Grey, Sting, Rogue ou encore Jellal.

Fairy Tail - Acheter sur Amazon Une histoire fidèle au manga supervisée par Hiro Mashima

L’aventure retracera la seconde moitié du manga, en commençant par l’arc des Grand Jeux Magiques. Un système de requête permettra de suivre des événements annexes grâce au tableau d’annonce de la guilde, et ces missions seront l’occasion de renforcer les liens entre les personnages, afin d’avoir droit à des scènes inédites.

Persona 5 Royal

Développeur : Atlus

: Atlus Plateformes : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : 31/03/2020

: 31/03/2020 Acheter / Précommander Persona 5 Royal sur Amazon

A l’instar de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, Persona 5 va s’offrir cette année une version enrichie avec Persona 5 Royal. Cette nouvelle itération du JRPG déjà culte nous offrira un nouveau trimestre à suivre en compagnie des Phantom Thieves, avec en plus de nouveaux quartiers à explorer, des confidents supplémentaires et un palace inédit à découvrir.

L’histoire sera également enrichie avec l’ajout du personnage inédit de Kasumi Yoshizawa. De quoi assurer plus d’une centaine d’heures de jeu, si ce n’est beaucoup plus. Mais la nouvelle qui ravira certainement le plus les joueurs français, c’est le fait que le jeu sera enfin traduit dans notre langue ! Une première pour la série, ce qui permettra à plus de monde de pouvoir découvrir Joker, Morgana, Ryuji et les autres.

Final Fantasy VII Remake

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : 10/04/2020

: 10/04/2020 Acheter / Précommander Final Fantasy VII Remake sur Amazon

Probablement le remake le plus attendu de cette année, voire même de cette dernière décennie, Final Fantasy VII Remake nous livrera se première partie dès le mois d’avril, après des années d’attentes et un petit report d’un mois. Le titre de Square Enix promet d’être une véritable réinvention de l’oeuvre d’origine, avec de nombreux pans de scénario supplémentaires, un réarrangement orchestral de l’OST et une mise en scène impressionnante.

On suivra donc le début des aventures de Cloud, Tifa, Aerith et les membres du groupe Avalanche au sein d’un Midgar plus grand que jamais, avec de nouvelles zones à explorer. Même le gameplay fait peau neuve, avec un système de combat très orienté action, malgré la présence d’un mode tactique qui permettra de retrouver les sensations du tour par tour traditionnel.

Si l’on a tendance à le ranger dans la catégorie des jeux épisodiques, ne vous y trompez pas : Final Fantasy VII Remake sera un jeu complet et conséquent, qui devrait nous occuper pendant plusieurs dizaines d’heures. Les fans du jeu d’origine devraient être ravis, et les néophytes découvriront cet univers dans la meilleure des conditions possibles.

Trials of Mana

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 24/04/2020

: 24/04/2020 Acheter / Précommander Trials of Mana sur Amazon

A l’instar de Final Fantasy VII, Seiken Densetsu 3 va s’offrir un remake en 2020 sous le nom de Trials of Mana, à destination de la Nintendo Switch et PC. Comme tout bon remake qui se respecte, le jeu bénéficiera d’un tout nouveau style graphique avec des personnages et un monde en 3D.

Ce JRPG nous raconte l’histoire d’un groupe de héros chargé de protéger l’Arbre de Mana, qui n’est autre que la Déesse de ce monde qui a jadis empêché huit monstres de détruire le monde. Une nouvelle guerre prend aujourd’hui place, qui menace de libérer ses monstres qui plongeraient à nouveau le monde dans le chaos.

La particularité du titre réside dans le fait que l’histoire suivie changera selon le choix du protagoniste, qui peut être accompagné par deux compagnons. De quoi assurer une bonne rejouabilité. Les combats devraient aussi nous tenir en haleine avec des affrontements en temps réel, et un gameplay qui reposera sur le choix de la classe du personnage.

Minecraft Dungeons

Développeur : Mojang

: Mojang Plateformes : PC – Xbox One

: PC – Xbox One Date de sortie : avril 2020

: avril 2020 Acheter / Précommander Minecraft Dungeons sur Amazon

Après avoir marqué la décennie, Minecraft revient dans un nouveau spin-off baptisé Minecraft Dungeons qui prend des allures de jeu d’aventure, mêlé a du Dungeon-Crawler. Jouable jusqu’à quatre joueurs, le titre nous fera visiter bon nombre de donjons qui fourmillent de trésors et de monstres à abattre, à commencer par le maléfique Arch-Illager.

Au fil de son avancée dans le donjon, le joueur sera amené à débloquer de puissantes capacités et divers objets qui l’aideront dans sa progression. Cela permettra aussi à chacun de trouver son style de jeu préféré, que ce soit avec du combat au corps à corps ou à distance. Petit bonus non négligeable, le titre sera intégré dans le Xbox Game Pass et ce dès sa sortie.

Wasteland 3

Développeur : inXile Entertainment

: inXile Entertainment Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 19/05/2020

: 19/05/2020 Acheter / Précommander Wasteland 3 sur Amazon

Après deux opus salués par la critique et les joueurs, Wasteland revient avec un troisième épisode qui reprend les mêmes codes que ses aînés, tout en améliorant la formule. Il y sera toujours question d’un monde post-apocalyptique, avec une histoire qui nous fera voyager dans des Etats-Unis dévastés, notamment dans le Colorado qui est frappé par un hiver tenace. Les conditions climatiques seront donc très importantes dans ce troisième volet.

Se présentant comme un RPG à l’ancienne avec une vue isométrique, Wasteland 3 pourra être parcouru en coopération avec un autre joueur. Vos choix auront malgré tout une incidence sur le déroulé de vos missions et sur l’histoire des personnages et du monde.

Puisque l’environnement sera rude, il sera possible de s’y balader avec un véhicule, mais aussi de construire votre base et de l’améliorer au fil du jeu. Avec des combats toujours plus tactiques et des tas d’activités annexes, le jeu de InXile Entertainement devrait nous occuper durant un bon paquet d’heures.

Sword Art Online Alicization Lycoris

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 22/05/2020

: 22/05/2020 Acheter / Précommander Sword Art Online Alicization Lycoris sur Amazon

La série Sword Art Online va à nouveau se payer une adaptation en jeu vidéo cette année, durant la même période qui verra la troisième saison de l’anime se conclure. Comme son nom l’indique, Sword Art Online Alicization Lycoris adaptera l’arc Alicization et nous proposera donc de plonger dans le monde virtuel « Underworld ».

On y incarnera donc une nouvelle fois Kirito, dans ce jeu qui respectera tous les événements du light novel. Mais les joueurs auront tout de même la chance de visiter des environnements inédits, tout en affrontant moult ennemis emblématiques de cet arc narratif.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les jeux Sword Art Online, afin de faire le point sur tous les jeux sortis, n’hésitez pas à consulter notre dossier complet qui revient en détail sur toutes les adaptations de la série sorties à ce jour.

Maneater

Développeur : Tripwire Interactive

: Tripwire Interactive Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch Date de sortie : 22/05/2020

: 22/05/2020 Fiche Steam de Maneater

Avez-vous toujours rêvé d’incarner un requin dans un jeu vidéo ? Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question, mais Maneater atterrira tout de même certainement votre curiosité. Dans ce titre loufoque, vous incarnerez un redoutable prédateur sous-marin, en quête de chair fraîche.

Plus qu’un simple jeu gag, Maneater inclura de véritables mécaniques de RPG, avec la personnalisation de votre requin, des secrets à découvrir et des compétences à débloquer. Cela ne l’empêchera pas d’être assuré très drôle à jouer, tout en assurant une certaine profondeur de gameplay.

Utawarerumono: Prelude to the Fallen

Développeur : Leaf

: Leaf Plateformes : PlayStation 4 – PlayStation Vita

: PlayStation 4 – PlayStation Vita Date de sortie : début 2020

: début 2020 Acheter / Précommander Utawarerumono: Prelude to the Fallen sur Amazon

La série Utawarerumono revient en 2020 avec un épisode qui fera office de préquelle aux autres opus, deux ans après sa sortie japonaise. Prelude to the Fallen est en réalité un remake du tout premier épisode de la saga, ce qui permettra aux joueurs occidentaux de le découvrir pour la toute première fois, avec des graphismes retravaillés pour l’occasion.

Le titre mélange des cinématiques sous la forme de visual novel à des combats stratégiques. On y suit l’histoire d’un jeune homme amnésique qui atterri dans un monde dont il ne connaît rien, et qui va être recueilli par une tribu locale. Devenu l’un des leurs, il fera tout pour protéger les membres de sa nouvelle famille contre les envahisseurs, qui se lancent dans une terrible guerre.

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

Développeur : Mages

: Mages Plateformes : PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : printemps 2020

: printemps 2020 Fiche Steam de Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

La licence Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?, ou DanMachi pour les intimes, revient sur consoles et PC après avoir envahi nos smartphones avec le gacha Memoria Freese. Infinite Combat promet d’être un peu plus conséquent que ce dernier, avec un vrai action-RPG où l’on pourra explorer le donjon d’Otario en revivant les grands moments du light novel et de l’anime, qui va lui aussi revenir en 2020 avec une nouvelle saison.

Comme dans l’oeuvre originale, il sera possible de prendre des missions dans les différentes guildes/familias, de crafter ses armes, mais pas seulement en compagnie de Bell, puisque les nombreux modes de jeu permettront d’incarner d’autres personnages, comme Aiz Wallenstein.

Project Sakura Wars

Développeur : Sega

: Sega Plateformes : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : printemps 2020

: printemps 2020 Site officiel de Project Sakura Wars

Red Entertainment en a pour l’instant terminé avec la licence Sakura Wars, mais pas Sega, qui profite de ce Project Sakura Wars pour effectuer un reboot tout en douceur pour la série. On y retrouve le contexte de l’ère Taishō dans un Tokyo imaginaire dans les années 40, où le joueur fait la rencontre de l’héroïne Seijuro Kamiyama et de ses comparses de la Division Florale, chargés de combattre des démons.

Côté gameplay, on y contrôlera des méchas surpuissants dans des combats dynamiques, mais on pourra également profiter de moments de calme en explorant la ville et en approfondissant les relations entre les personnages. Un système de choix sera de retour pour les dialogues, et, bonne nouvelle pour nous autres joueurs francophones, le titre profitera de sous-titres français pour mieux apprécier son histoire.

Sports Story

Développeur : Sidebar Games

: Sidebar Games Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : été 2020

: été 2020 Fiche eShop de Sports Story

Après le succès de l’étonnant Golf Story, Sidebar Games et Nintendo passent à la vitesse supérieure avec Sports Story, qui comportera donc bien plus d’activités que le premier opus, comme son nom le laisse penser. Ici, il sera toujours possible de s’entraîner à faire son plus beau swing, mais pas seulement, puisque d’autres sports seront de la partie, comme le tennis, la beach-volley ou même la pêche.

Votre but principal sera donc d’être le meilleur sportif, mais il n’y a pas que le sport dans la vie. Vous serez amené à explorer des donjons et partir à la recherche de trésors. De l’espionnage et tout un tas d’autres mini-jeux seront présents afin de proposer une aventure variée et encore plus rafraîchissante que le premier opus.

Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre

Développeur : Artefacts Studio

: Artefacts Studio Plateformes : PC

: PC Date de sortie : été 2020

: été 2020 Fiche Steam de Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre

La célèbre série audio Le Donjon de Naheulbeuk va avoir droit à une vraie première adaptation en jeu vidéo cette année, pour le plus grand plaisir des fans. L’Amulette du Désordre nous donnera l’occasion de retrouver notre équipe de bras cassés préférée dans un RPG tactique qui amènera le Ranger, l’Elfe, le Nain et toute la troupe à la recherche de la statuette de Gladeulfeurha.

Tous les membres de l’équipe auront donc des capacités qui leurs sont propres, ainsi qu’un arbre de compétences unique. Ils pourront utiliser ces pouvoirs lors de combats en tour par tour, mais aussi pour se balader au sein du donjon afin d’y éviter tous les pièges. On retrouvera bien entendu l’humour si caractéristique de la série, avec le retour de John Lang (le créateur), qui prêtera sa voix à différents personnages, en plus de la présence d’autres guests.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : PlayStation 4 – Nintendo Switch – iOS – Android

: PlayStation 4 – Nintendo Switch – iOS – Android Date de sortie : été 2020

: été 2020 Fiche eShop de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition

On continue avec les éditions remastérisées de grands RPG, avec un autre Final Fantasy qui fait son retour cette année. Il s’agira du spin-off Final Fantasy Crystal Chronicles, qui revient sur nos consoles actuelles avec quelques améliorations au passage, comme la présence d’un mode multijoueur en ligne et l’intégration de nouvelles zones dans les différents donjons du jeu.

Le jeu de Square Enix raconte l’histoire d’un monde en proie à une énergie qui le rend malade, et dont la seule protection réside dans les cristaux dispersés un peu partout. Mais pour entretenir leur puissance, il faut les alimenter avec une certaine ressource qui ne se trouve que dans les donjons. Votre personnage devra alors les parcourir et progresser afin de faire face aux monstres présents dans ces antres.

Cyberpunk 2077

Développeur : CD Projekt Red

: CD Projekt Red Plateformes : PC- PlayStation 4 – Xbox One – Stadia

: PC- PlayStation 4 – Xbox One – Stadia Date de sortie : 17/09/2020

: 17/09/2020 Acheter / Précommander Cyberpunk 2077 sur Amazon

Sans doute le jeu le plus attendu de cette liste, et même de cette année 2020. Cyberpunk 2077 prendra du retard et ne sortira pas en avril, mais le titre de CD Projekt Red sera certainement prêt pour la prochaine rentrée. Les joueurs pourront donc arpenter les rues de la gargantuesque ville de Night City, en prenant le contrôle de V, qu’ils auront tout le loisir de personnaliser.

Promo Cyberpunk 2077 Edition D1 (PS4) - Acheter sur Amazon MERCENAIRE ET HORS-LA-LOI Devenez un cyberpunk, sorte de mercenaire urbain doté d’améliorations cybernétiques, et forgez votre légende dans les rues de Night City.

L’histoire sera aussi façonnée par nos choix, qui auront un impact sur les PNJ de la ville et sur le déroulement des missions. La grande liberté d’approche offerte permettra aux joueurs de jouer de la façon dont ils veulent, avec furtivité ou non.

On attend évidemment de retrouver la qualité d’écriture que le studio nous avait offert avec The Witcher 3, histoire de donner vie à chacun des personnages, notamment à Johnny Silverhand, joué par l’incontournable Keanu Reeves. Cyberpunk 2077 sera certainement le jeu à ne louper sous aucun prétexte cette année, surtout pour les amateurs de RPG occidentaux.

Tales of Arise

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Tales of Arise

Cette nouvelle année verra le retour de la licence Tales of sur le devant de la scène, avec le très attendu Tales of Arise. Plus qu’un simple nouvel épisode, Arise annonce le renouveau de la série, notamment via un changement de moteur graphique qui commençait sérieusement à dater. Le résultat promet d’être réussi si l’on en croit le premier trailer, qui nous montre par la même occasion un système de combat encore plus dynamique qu’à l’accoutumée.

On ne sait encore que peu de choses sur cet épisode, si ce n’est sur ces deux protagonistes Shionne et Alphen. Les deux héros seront issus de deux planètes et de deux classes sociales différentes, en plus d’être maudits. On devrait suivre leur périple d’ici la fin de cette année, mais la date de sortie précise n’est pas encore connue, si ce n’est qu’il sera disponible en 2020.

Tales of Crestoria

Développeur : Bandai Namco

: Bandai Namco Plateformes : iOS – Android

: iOS – Android Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Tales of Crestoria

Tales of Arise ne sera cependant pas le seul opus de la série à sortir en 2020, puisque Tales of Crestoria débarquera la même année sur nos smartphones. Moins ambitieux que l’épisode prévu sur console, Crestoria devrait tout de même être l’un des jeux mobiles les plus fournis de cette année.

Le titre fera le pari des combats en tour par tour, alors que la série nous avait plutôt habitués à des affrontements en temps réel. Grâce à ce choix, de nombreux héros des précédents opus viendront se greffer à l’aventure, et disposeront de leurs attaques signatures. Les personnages inédits ne seront pas en reste, avec un vrai scénario à suivre malgré le fait que le jeu prenne des allures de gacha.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers

Développeur : Atlus

: Atlus Plateformes :PlayStation 4 – Nintendo Switch

:PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers

Persona 5 Royal ne sera pas le seul jeu où l’on pourra revoir les Phantom Thieves en 2020, puisque Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers arrivera chez nous dans le courant de l’année. Présenté en premier lieu comme un Musou-like, le titre est en réalité un titre beaucoup plus ambitieux qui prend des allures d’action-RPG avec bien plus d’activités et de mécaniques que l’on aurait pu espérer.

Le titre nous racontera des événements qui prennent place après la fin de Persona 5, où une nouvelle menace se profile, obligeant Joker et ses amis à reprendre du service. On pourra y affronter des hordes d’ennemis avec un gameplay dynamique, mais l’infiltration sera également importante pour prendre les adversaires à revers. Si la plupart de nos héros seront présents ici, on y croisera de nouveaux personnages, à commencer par Sophia, une héroïne inédite qui sera elle aussi jouable.

Bravely Default II

Développeur : Square Enix

: Square Enix Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche eShop de Bravely Default II

Malgré ce que l’on pourrait croire, Bravely Default II est en réalité le troisième épisode de la licence, puisque Bravely Second sorti en 2016 faisait suite au premier opus. Contrairement à cette suite, Bravely Default II proposera de découvrir de toutes nouvelles contrées, et sera chapeauté par l’équipe qui avait produit le Bravely Default original.

Malheureusement, on sait encore peu de choses à l’heure actuelle sur le prochain jeu de Nintendo, si ce n’est que le compositeur du premier épisode sera de retour et que le jeu est prévu pour cette année sur Switch. Espérons que les défauts de rythme de la série soient corrigés avec ce tout nouvel épisode, afin d’offrir un RPG majeur à la Switch cette année.

Digimon Survive

Développeur : Witchcraft

: Witchcraft Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Digimon Survive

L’ancien rival de Pokémon reviendra cette année avec Digimon Survive, qui nous fera suivre les aventures de nouveaux héros, tout en nous faisant retrouver les créatures bien connues de la série. Notre groupe de personnages va plonger sans le vouloir dans un monde inconnu et mystérieux, et ils devront lutter pour leur survie tout en cherchant un moyen de rentrer chez eux.

Comme de nombreux RPG présents dans cette liste, les décisions prises par le joueur influenceront le cours de la partie, avec des cinématiques qui prendront la forme d’un visual novel. Mais il faudra parfois se battre, dans des affrontements qui reposeront avant tout sur la stratégie, le tout en 2D isométrique et avec près d’une centaine de Digimon présents. On a malheureusement encore peu d’informations sur la date de sortie française du titre, mais ce nouvel opus devrait tout de même débarquer en 2020 chez nous.

Gods & Monsters

Développeur : Ubisoft

: Ubisoft Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Gods & Monsters

Dévoilé en grandes pompes lors de la conférence E3 d’Ubisoft, Gods & Monsters devait arriver en début d’année, mais il prendra finalement le temps de se peaufiner un peu durant quelques mois supplémentaire. Ce jeu d’action-aventure avec de nombreux éléments de RPG rappellera forcément Zelda Breath of the Wild, ne serait-ce que par son identité visuelle, qui fait aussi appel à la mythologie grecque.

Aucune vidéo de gameplay n’a été dévoilée pour le moment, mais on sait que l’exploration sera au cœur du jeu, avec des puzzles et énigmes à résoudre afin d’accéder à des endroits cachés. De nombreux monstres viendront nous barrer la route, et si les contrôles seront inspirés de Assassin’s Creed Odyssey, ils devraient être plus souples et volatiles que ce dernier. Il faudra se montrer patient pour en savoir plus, et enfin voir à quoi ressemble le jeu en pleine action.

Genshin Impact

Développeur : miHoYo

: miHoYo Plateformes : PC – PlayStation 4 – iOS – Android

: PC – PlayStation 4 – iOS – Android Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Genshin Impact

Gods & Monsters ne sera pas le seul à s’inspirer de Zelda Breath of The Wild cette année, puisque les premières images de Genshin Impact ne sont pas sans nous rappeler la représentation d’Hyrule dans le jeu de Nintendo. Mis à part cette ressemblance esthétique, Genshin Impact sera un jeu bien différent.

On y suivra les aventures d’un personnage sans passé (connu), qui se mettra à voyager à travers le monde pour tenter d’en savoir plus sur les différents dieux. Dans sa quête, il rencontrera plusieurs autres héros (presque trente) qui viendront l’épauler, et il pourra compter sur une gemme magique qui l’aidera à maîtriser plusieurs éléments.

Le monde de Genshin Impact promet d’être totalement ouvert, et rempli d’activités. Le système d’éléments sera très important et pourra créer des combos, à condition de profiter de la synergie entre les différents personnages du groupe.

Haven

Développeur : The Game Bakers

: The Game Bakers Plateformes : PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de Haven

Après nous avoir donné quelques excès de rage et de satisfaction dans l’exigeant Furi, The Game Bakers reviennent avec une proposition plus poétique et au style bien différent, Haven. Il y sera question de la survie d’un couple, réfugié sur une planète afin d’y vivre leur amour en paix. Mais forcément, des éléments perturbateurs viendront les menacer, et les deux amoureux devront fuir à nouveau.

Le studio fait ici le choix de nous proposer des combats au tour par tour, avec des actions conjointes entre les deux héros. L’exploration tiendra également une grande place dans le titre, afin d’y récolter des ressources nécessaires au quotidien du couple. Puisque le jeu traitera d’amour et de relation intime, il sera naturellement possible d’y jouer en coopération et ce à n’importe quel moment de la partie.

Gamedec

Développeur : Anshar Studios

: Anshar Studios Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de Gamedec

Cyberpunk 2077 ne sera pas le seul RPG avec un univers cyberpunk cette année, puisque Gamedec nous proposera un monde similaire, tout en restant bien différent du jeu de CD Projekt Red. On y incarnera un détective chargé de résoudre plusieurs crimes dans la ville de Warsaw City au XXIIe siècle, avec des choix qui influenceront le cours de nos parties et des différentes enquêtes proposées.

Le titre possédera une vue isométrique, et les affrontements s’articuleront surtout autour des nombreux dialogues avec les PNJ. Gamedec s’inspirera donc principalement des jeux rôles papier, en mettant l’accent sur le développement de l’univers et sur la liberté d’approche offerte.

Cris Tales

Développeur : Dreams Uncorporated – SYCK

: Dreams Uncorporated – SYCK Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch

: PC – PlayStation 4 – Xbox One – Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Acheter / Précommander Cris Tales sur Amazon

Avec des inspirations fortes d’anciens JRPG comme Chrono Trigger, Cris Tales nous place dans un récit où il est possible d’interagir avec le passé, le présent et le futur. En effet, lors des balades en ville, un triangle séparera l’écran en trois parties vous permettant de voir le passé, présent et futur des éléments environnants. Les différentes interactions et actions menées au cours du jeu auront donc des conséquences directement visibles.

Cependant ce concept d’interaction temporelle ne s’arrête pas là. Du genre JRPG, le jeu de Modus Games possédera aussi une grosse composante au combat tour par tour, où il sera possible d’interagir avec le temps pour envoyer différents ennemis dans le passé ou le futur afin d’aboutir à des résultats différents. Cette mécanique aura alors un aspect stratégique qu’il faudra exploiter pendant les différents combats du titre.

Avec une direction artistique composée de couleurs vives et de contours très lisses qui ne laisse pas indifférent, on a hâte de voir ce que Cris Tales nous réserve pour cette année 2020.

The Last Spell

Développeur : CCCP

: CCCP Plateformes : PC – Nintendo Switch

: PC – Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de The Last Spell

Le studio CCCP revient en 2020 avec un nouveau tactical-RPG, après le très convaincant Dead in Vinland. Exit l’univers vikings, pour laisser place à une ambiance Dark Fantasy et à une direction artistique bien plus sombre avec une jolie patte pixel-art. L’Apocalypse se repend sur le monde et les derniers survivants luttent comme ils le peuvent contre des hordes de monstres, qui viennent les attaquer une fois la nuit tombée.

En plus de sa structure de Tactical-RPG, The Last Spell lorgnera du côté du roguelite avec des vagues de monstres générées aléatoirement et l’obligation de passer par l’échec pour apprendre de ses erreurs, et mieux s’en sortir à la partie suivante. Afin de protéger la ville de cette menace, il sera aussi possible de construire des édifices pour se défendre, avant de foncer dans le tas pour défaire tout un tas de monstres grâce à des dizaines de compétences.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Développeur : Tuque Games

: Tuque Games Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Dévoilé lors des Game Awards de cette année Dungeons & Dragons: Dark Alliance se déroule comme son nom l’indique dans l’univers de Donjons & Dragons. Défini comme un successeur de Baldur’s Gate Dark Alliance ce jeu entend bien remettre la coopération au centre de son système de jeu.

De genre hack’n’slash et dungeon crawler, ce jeu reprendra également quelques systèmes de jeu tirés des Baldur’s Gate. Les années qui viennent risquent donc d’être assez plaisantes pour les fans de Donjons & Dragons puisque Wizards Of the Coast, le distributeur de la licence D&D, a annoncé que ce jeu est le premier d’une série de 7 ou 8 autres titres qui se dérouleront dans l’univers du célèbre jeu de plateau.

Avec un Baldur’s Gate III qui devrait, on l’espère, faire bientôt parler de lui, les nouvelles vont être riches pour les fans de la licence.

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition

Développeur : Monolith Soft

: Monolith Soft Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche eShop de Xenoblade Chronicles Definitive Edition

On continue avec une énième réédition, rééditions qui seront définitivement légion en 2020. Cette fois-ci, Nintendo nous proposera de redécouvrir Xenoblade Chronicles sur Switch, après son premier portage sur 3DS. Annoncée via un Nintendo Direct, cette Definitive Edition n’a laissé entrevoir qu’un rapide trailer, qui ne nous en dit pas beaucoup plus sur les potentiels ajouts apportés à la version Switch.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, il s’agit d’un JRPG avec des combats en temps réel, dans un monde ravagé où les habitants vivent sur les statues gigantesques de deux titans. On y suit l’aventure de Shulk, qui se retrouve plongé au sein d’une guerre qui le dépasse et qui l’amène à perdre un être cher. Pour se venger, il va alors prendre le contrôle de la Monado, une épée légendaire qui contient de nombreux secrets.

Yakuza: Like a Dragon

Développeur : Ryu Ga Gotoku Studio

: Ryu Ga Gotoku Studio Plateformes : PlayStation 4

: PlayStation 4 Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Yakuza: Like a Dragon

On ne s’attendait pas forcément à voir un jour la série Yakuza entrer dans le joyeux monde des RPG, et pourtant. Le septième opus canonique de la saga, renommé pour l’occasion Yakuza: Like a Dragon, introduit un tout nouveau gameplay pour la saga, avec des combats au tour par tour avec une équipe qui peut aller jusqu’à quatre personnages et des invocations (loufoques) qui renvoient immédiatement à l’esthétique des JRPG.

On verra également un sacré changement niveau casting, puisque Kazuma Kiryu laisse sa place de protagoniste principal à un autre yakuza nommé Ichiban Kasuga. L’action de ce nouvel opus se déroulera cette fois-ci à Yokohama, qui devrait présenter un terrain de jeu bien plus conséquent que le quartier de Kamurocho.

Pour le reste, on retrouvera toujours l’humour de la série, avec pléthore de mini-jeux comme celui mettant en scène des courses de kart dans la ville, façon Mario Kart. Le titre débarquera dès le mois de janvier, mais il faudra se montrer un tout petit peu plus patient pour connaître la date française.

System Shock

Développeur : Nightdive Studios

: Nightdive Studios Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de System Shock

Des années après avoir marqué l’industrie, System Shock reviendra cette année avec un épisode faisant office de remake et de reboot du premier opus sortie en 1994. Le jeu profitera de la puissance de l’Unreal Engine pour afficher un nouveau look, en remettant au goût du jour la direction artistique et les environnements de l’opus original.

Le première démo qui a été rendue disponible a permis de constater que le gameplay n’avait en revanche pas tant changé que cela, ce qui pourra être problématique pour certains en 2020. Mais les fans de la première heure retrouveront à coup sûr les sensations du jeu original, ce qui devrait les faire patienter un peu en vue de l’arrivée prochaine d’un System Shock 3.

Biomutant

Développeur : Experiment 101

: Experiment 101 Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Acheter / Précommander Biomutant sur Amazon

Annoncé depuis 2017, l’Action-RPG de THQ Nordic devrait enfin arriver sur nos consoles et PC en 2020. Longtemps repoussé, Biomutant permettra aux joueurs de contrôler une créature mutante, qu’ils pourront personnaliser avant de se lancer dans ce monde ouvert post-apocalyptique plein de promesses.

Cette petite créature sera en mesure de se défendre face aux autres mutants, notamment avec un système de combat que les développeurs disent inspiré des arts-martiaux, notamment du kung-fu. De nombreuses armes seront également présentes, et il sera possible de se balader à travers la carte grâce à divers moyens de transports, comme des bateaux ou même des montgolfières. Il faudra user de tout cela pour espérer guérir la maladie qui infecte la nature, et ainsi sauver le monde.

Disco Elysium (PS4/One)

Développeur : ZA/UM

: ZA/UM Plateformes : PlayStation 4 – Xbox One

: PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Disco Elysium

ZA/UM, le développeur du jeu, nous fait ici plaisir en sortant une version PS4 et Xbox One du jeu qui a remporté le titre de meilleur jeu indépendant lors des Game Awards de 2019. Ainsi, les détenteurs de ces consoles de salon pourront s’immerger dans le monde intriguant et original de Disco Elysium.

Doté d’une narration au cœur du gameplay, d’une direction artistique très jolie rappelant de l’aquarelle et d’un doublage aux petits oignons, il est difficile de trouver à redire à ce titre une fois que l’on se retrouve plongé dans son ambiance. Il est également possible que la sortie console s’accompagne d’une traduction française, vous n’aurez donc plus d’excuses pour passer à côté de ce jeu !

Babylon’s Fall

Développeur : PlatinumGames

: PlatinumGames Plateformes : PC – PlayStation 4

: PC – PlayStation 4 Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Babylon’s Fall

Prévu pour sortir en 2020, le nouveau bébé de Platinum Games nous a vendu du rêve lors de son trailer pendant le State of Play de fin d’année. Du type action-RPG, on espère avoir de nouvelles précisions sur ce Babylon’s Fall lors du prochain E3, qui s’est montré assez timide pour le moment.

Cependant, vu les vétérans aux commandes de cette oeuvre et vu les expériences qu’ils ont nourri sur ce genre de jeu, on est en droit d’espérer une nouvelle prouesse qui viendrait compléter leurs catalogues : Madworld, Bayonetta, Vanquish etc..

Elden Ring

Développeur : From Software

: From Software Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Elden Ring

Fruit de la collaboration entre George R. R. Martin et From Software, Elden Ring a de quoi faire envie. Livré avec très peu d’informations, si ce n’est que ce jeu sera un action-RPG en monde ouvert et vaste, avec une grosse composante d’exploration, le jeu serait considéré par Hidetaka Miyazaki comme une suite spirituelle de la licence Dark Souls, voire une évolution (attention on ne parle pas d’une suite comme le ferait un Dark Souls 4).

Le titre devrait donc avoir une histoire plus facile d’accès comme c’est le cas dans Sekiro, des PNJ plus importants que dans les Souls, et un monde moins connecté puisque plus vaste et avec des donjons bien distincts les uns des autres. On espère avoir de nouvelles infos le plus rapidement possible.

Granblue Fantasy: Relink

Développeur : Cygames

: Cygames Plateformes : PC – PlayStation 4

: PC – PlayStation 4 Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Granblue Fantasy: Relink

Développé par Cygames qui sont les auteurs du jeu mobile à la base de cet univers. Ce jeu nous fais jouer aux côtés de Gran et de son équipage à bord du Grancypher dans une nouvelle aventure du type action-RPG. Le retrait de Platinum Games, les parents de Bayonetta, sur le développement du jeu laissait à craindre une baisse sur la qualité du jeu mais les premiers extraits de gameplay laissent à penser que le titre est sur de bonnes voies.

On espère donc une annonce prochaine quant à sa date de sortie pour se retrouver à parcourir les cieux aux côtés des personnages attachants de Granblue Fantasy: Relink.

Rune Factory 5

Développeur : Marvelous

: Marvelous Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : 2020

Huit ans après le quatrième épisode, Rune Factory 5 vient remettre la série sur le devant de la scène. Cependant, le titre reste encore bien mystérieux à l’heure actuelle, et n’a donné presque aucun signe de vie depuis son annonce lors d’un Nintendo Direct l’année dernière.

Tout ce que l’on sait du jeu, c’est qu’il ne sortira pas avant la prochaine année fiscale, qui démarrera dès le 1er avril 2020. Les joueurs possédant une sauvegarde de Rune Factory 4 Special, auront droit à quelques bonus supplémentaires, mais on n’en connaît pas encore la nature.

Vagrus – The Riven Realms

Développeur : Lost Pilgrims Studio

: Lost Pilgrims Studio Plateformes : PC

: PC Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de Vagrus – The Riven Realms

Dans un monde fantastique au bord de l’apocalypse, les peuples vivent et se déplacent au sein de gigantesques caravanes. Le joueur incarne le chef de l’un de ces engins, et parcourt le monde à la recherche des nouveaux compagnons qui pourront remplir les différents rôles nécessaires au bon fonctionnement de la caravane.

Des monstres en tout genre viendront mettre à mal ce périple, et il sera possible de les affronter dans des combats stratégiques au tour par tour, où le joueur doit bien choisir le positionnement de ses personnages pour espérer survivre. Au fil de l’aventure, il faudra gagner en renommée et découvrir des savoirs anciens pour en apprendre plus sur les secrets de ce monde. Là encore, tous les choix effectués façonneront ce voyage. Une démo de Vagrus – The Riven Realms est déjà disponible pour en savoir plus sur le jeu.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Développeur : Hardsuit Labs

: Hardsuit Labs Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Acheter / Précommander Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sur Amazon

Les fans de la licence ont attendu une quinzaine d’années, mais ça y est, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 devrait bien arriver en 2020. Cette suite du RPG nous transporte à nouveau au sein de l’univers vampirique en plein Seattle, en proie à une guerre des clans dans lequel le joueur va se retrouver plongé.

L’histoire du monde s’adaptera au personnage contrôlé par le joueur, qui devra choisir son passé en plus de devoir prendre des décisions cruciales tout au long du jeu. La question du clan à rejoindre sera certainement la plus importante du jeu, et il faudra bien réfléchir avant de rejoindre l’un d’eux.

Tout cela se reflétera aussi dans les capacités que vous pourrez utiliser lors des combats, qui n’auront pas de mal à terrasser les humains mais qui demanderont une grande maîtrise pour venir à bout des autres vampires. L’infiltration sera aussi présente, histoire de profiter de la furtivité des buveurs de sang.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Développeur : Cyanide

: Cyanide Plateformes : PC – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : 2020

: 2020 Site officiel de Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Tandis que Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 fera la part belle aux suceurs de sang, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nous donnera l’occasion de fréquenter les fameux loup-garous. Ici, il n’y sera pas question de dévorer des innocents, puisque Cahal, le héros de cet Action-RPG, se transformera en bête furieuse pour lutter contre une entreprise qui puise un peu trop dans les ressources naturelles de la planète.

Même si le joueur incarne une puissante bête (des phases en tant qu’humain seront aussi présentes), il sera possible de choisir son approche pour parcourir les différentes missions, dans un monde semi-ouvert composé de plusieurs grandes zones. Cela ne devrait pas nécessairement changer la totalité de l’aventure, dans la mesure où seulement deux fins seront disponibles, à la manière d’un Dishonored.

Godfall

Développeur : Counterplay Games

: Counterplay Games Plateformes : PC – PlayStation 5

: PC – PlayStation 5 Date de sortie : fin 2020

: fin 2020 Site officiel de Godfall

On sait encore très peu de choses sur le line-up de la prochaine génération de consoles, mais Godfall devrait être l’un des premiers titres majeurs à sortir sur PS5 et PC. Présenté lors des derniers Game Awards, le prochain Action-RPG de Gearbox (Borderlands 3) mettra avant tout l’accent sur la coopération, et ce jusqu’à trois joueurs, afin de looter les meilleurs équipements pour faire face aux boss les plus puissants.

Un très léger aperçu du titre nous permet de voir que les combats devraient ressembler à ce qu’avait proposé le récent God of War, mais il est encore bien trop tôt pour se prononcer dessus. Les informations sur le titre sont rares, et il faudra probablement attendre le reveal de la PlayStation 5 pour espérer en savoir plus sur le jeu, que l’on imagine sortir en même temps (ou presque) que la console.

Darkest Dungeon 2

Développeur : Red Hook Studios

: Red Hook Studios Plateformes : PC

: PC Date de sortie : inconnue

Le premier Darkest Dungeon avait été un véritable succès lors de sa sortie, au point de faire quelques émules qui ont tenté de reproduire l’ambiance si particulière du titre. Une suite était donc dans l’ordre logique des choses, mais depuis son annonce en février dernier, Darkest Dungeon 2 s’est montré bien trop silencieux.

Aucune information concernant sa date de sortie n’a fuité, mais le titre pourrait bien arriver durant le cours de l’année, du moins en early access. Le titre reprendra les bases de son aîné, à savoir des mécaniques de rogue-like mêlées à des combats en tour par tour. De nombreuses nouveautés seront au rendez-vous afin de donner une impression bien différente du premier, histoire d’éviter le simple copier-coller.

Diablo IV

Développeur : Blizzard

: Blizzard Plateformes : PC – PlayStation 5 – Xbox Series X – PlayStation 4 – Xbox One

: PC – PlayStation 5 – Xbox Series X – PlayStation 4 – Xbox One Date de sortie : inconnue

: inconnue Site officiel de Diablo IV

Présenté lors de la dernière BlizzCon, Diablo IV a fait sensation avec un trailer cinématique dantesque et un premier aperçu de gameplay qui laissait entrevoir le retour vers une direction artistique plus sombre que le troisième opus. Le titre prendra d’ailleurs place après les événements de Diablo III, et mettra en scène le retour de Lilith.

Trois classes ont été dévoilées pour le moment, à savoir le Barbare, le Druide et la Sorcière, mais le jeu devrait en compter plus que cela. Conçu comme un monde ouvert, le titre possédera des zones PvP où les joueurs pourront s’affronter. Même si vous comptez jouer seul, il faudra tout de même avoir une connexion internet permanente pour pouvoir jouer au titre. La grande inconnue reste la date de sortie de ce Diablo IV, qui est encore loin d’être terminé si l’on en croit Blizzard. Une sortie en 2020 reste encore peu envisageable, mais il est certain que le titre refera parler de lui cette année.

Path of Exile 2

Développeur : Grinding Gear Games

: Grinding Gear Games Plateformes : PC

: PC Date de sortie : inconnue

: inconnue Site officiel de Path of Exile 2

S’il était au départ vu comme un simple Diablo-like comme les autres, Path of Exile a su s’imposer dans le domaine des hack’n slash, au point de devenir l’une des nouvelles références du genre. L’annonce d’un deuxième opus n’est donc pas passée inaperçue, surtout aussi peu de temps après le reveal de Diablo IV.

Même s’il est le deuxième opus, Path of Exile 2 ne compte pas séparer totalement les joueurs de ce titre-là et ceux du premier épisode. Ainsi, il mettra en scène une toute nouvelle campagne, mais le endgame sera commun aux deux jeux, histoire de ne pas créer deux communautés différentes. Le titre aura droit à de nombreuses nouveautés, qu’il sera possible de tester d’ici la fin de l’année dans une bêta. Pour ce qui est de la date de sortie, 2021 semble malheureusement plus indiqué.

The Elder Scrolls VI

Développeur : Bethesda

: Bethesda Plateformes : inconnues

: inconnues Date de sortie : inconnue

On ne va pas se mentir, les chances que The Elder Scrolls VI sorte cette année sont quasi inexistantes, mais le titre de Bethesda pourrait bien refaire parler de lui, surtout à l’aube de la nouvelle génération de consoles. Depuis sa mention et son premier teaser en 2018, silence radio du côté du studio, ce qui n’a rien de très étonnant étant donné l’ambition démesurée du titre.

Tout ce que l’on sait du titre, c’est qu’il nous proposera une nouvelle région à explorer, et qu’il devrait être bien plus massif que Skyrim. Jusqu’à maintenant, le titre était seulement en pré-production, ce qui explique le peu d’informations connues à son sujet. On espère en savoir bien plus au cours de cette année, peut-être à la conférence E3 2020 de Bethesda, à moins que le titre ne décide de se montrer brièvement lors d’une conférence d’un des deux constructeurs, Sony et Microsoft. Patience !

Starfield

Développeur : Bethesda

: Bethesda Plateformes : inconnues

: inconnues Date de sortie : inconnue

Même bilan du côté de Starfield, l’autre énorme projet sur lequel Bethesda travaille depuis des années. Depuis son apparition, le jeu n’a rien dévoilé d’autre et ce malgré les années qui passent. On sait en revanche que le titre devrait logiquement sortir avant The Elder Scrolls VI, même si ce n’est pas encore pour cette année.

Cette nouvelle licence est décrite comme un « RPG d’envergure » selon Todd Howard, qui aura pour thème la science-fiction. En dehors d’un premier teaser énigmatique, aucune image n’a été dévoilée sur le titre, ni même aucune autre information sur les personnages, le contexte, le scénario ou sur l’univers. Une fois encore, Bethesda entretient le mystère, même si le jeu est visiblement plus avancé que TESO VI. Une nouvelle apparition en 2020 semble donc plus que probable.

Project F

Développeur : Riot Games

: Riot Games Plateformes : inconnues

: inconnues Date de sortie : inconnue

Parmi les très, très nombreux projets que Riot Games développe autour de la licence League of Legends, Project F a de quoi intriguer tous les amateurs de RPG et de cet univers. Cependant, à l’instar de tous les autres jeux du studio, on ne connaît encore que très peu de choses au sujet de ce jeu.

A vrai dire, on ne sait même pas encore si le jeu va verser dans le RPG pur et dur, ou si une dimension MMO viendra s’ajouter au projet. Une composante hack’n slash pourrait aussi être de la partie, et il sera possible d’explorer Runeterra à plusieurs. 2020 sera peut-être l’année où l’on en apprend un peu plus sur ce mystérieux projet, en espérant qu’il ne tarde pas trop à se montrer.

Zelda Breath of the Wild 2

Développeur : Nintendo

: Nintendo Plateformes : Nintendo Switch

: Nintendo Switch Date de sortie : inconnue

: inconnue Acheter / Précommander Zelda Breath of the Wild 2 sur Amazon

Les choses sont un petit peu plus précises en ce qui concerne Zelda Breath of the Wild 2, même si le titre ne s’est montré qu’une seule fois lors d’un Nintendo Direct avec un trailer. On sait déjà que ce titre sera la suite directe du premier opus, et qu’il devait être au départ prendre la forme d’un DLC, avant que les ambitions de l’équipe soient revues à la hausse par rapport à la masse de contenu apportée.

Si l’on en croit le premier trailer, le ton du jeu devrait être légèrement plus sombre que le premier épisode, et une toute nouvelle histoire sera proposée. L’occasion de revisiter Hyrule à nouveau, dans une map qui devrait subir plusieurs modifications. Il en est de même pour le gameplay, qui aura certainement droit à des nouveautés tout en gardant sa base plus que solide.

Difficile de dire si le titre sortira en 2020, mais le délai semble un peut court. Quoi qu’il en soit, il est assuré que cette suite sera médiatiquement très présente cette année, et que les fans scruteront chaque Nintendo Direct avec attention.

Star Renegades

Développeur : Massive Damage

: Massive Damage Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : 2020

: 2020 Fiche Steam de Star Renegades

Sur la scène indépendante, le genre rogue-like est désormais bien établi et représenté sous différents projets. Star Renegades vient donc ajouter sa pierre à l’édifice en mélangeant JRPG avec ce dernier.

Dans ce jeu on se met aux commandes d’une armée rebelle qui enchaînera moult affrontements au fur et à mesure de sa progression. Et si le jeu se revendique rogue-like, les cartes du monde dans lesquelles on progresse ne seront pas générées de façon procédurale, seuls les différents combats et loots seront aléatoires. La mort, elle, sera cependant bien punitive. Les développeurs ont tout de même exprimé leurs intentions de ne pas la rendre frustrante en intégrant un système de progression considérable qui opérera à chaque nouvelle partie.

Avec une interface dynamique et stylisée, une DA en pixel art très bien travaillée et un système au tour par tour poussé qui appelle à la réflexion et à la stratégie, ce titre indépendant se montre pour l’instant très prometteur.

Gloomhaven

Développeur : Flaming Fowl Studio

: Flaming Fowl Studio Plateformes : PC (Steam)

: PC (Steam) Date de sortie : Inconnue

: Inconnue Fiche Steam de Gloomhaven

Adaptation d’un jeu de rôle plateau financé sur Kickstarter, ce premier titre de Flaming Fowl Studio est désormais en accès anticipé sur Steam depuis le 17 juillet de l’année dernière.

À la fois dungeon-crawler et RPG tactique au tour par tour, ce jeu vous propose de vous mettre aux commandes d’une équipe de mercenaires choisis parmi une plus large sélection afin de relever les défis que constituent les donjons. À chaque tour, il vous sera demandé de choisir entre différentes cartes d’actions pour chacun de vos mercenaires, celles-ci décideront de l’ordre dans lequel les personnages vont jouer ce tour, ainsi que des différentes actions réalisables par votre équipe.

Il sera donc intéressant de regarder les améliorations que subira le jeu pendant son accès anticipé, en attendant une sortie définitive qui pourrait, pourquoi pas, avoir lieu en 2020.

Ruined King : A League of Legends Story

Développeur : Airship Syndicate

: Airship Syndicate Plateformes : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de sortie : Inconnue

Troisième jeu du studio Airship Syndicate, cet Action RPG solo prendra place dans l’univers de League of Legends et fait partie des nombreux projets dévoilés par Riot Games en 2019.

Annoncé pendant les derniers Game Awards, cette annonce avait de quoi faire plaisir car cela fait quelque temps que les fans de Riot Games manifestent leurs envies d’explorer l’univers de League of Legends. De plus, les développeurs de ce titre ont aussi été une bonne surprise étant donné le fait qu’ils ne sont pas étrangers aux jeux du type Action RPG, avec leur premier très bon jeu : Battle Chasers Nightwar.

L’histoire prenant place à Bilgewater mais également sur les Îles Obscures, on pourra retrouver des têtes bien connues de la licence comme Miss Fortune, Gangplank, Thresh etc.. Les informations concernant ce titre restent assez minces, on espère avoir des nouvelles très bientôt.

Les autres RPG et possibles annonces

Il n’y a finalement plus qu’à évoquer quelques autres titres qui pourraient arriver dans les prochaines années ou les potentielles annonces. Contrairement à la soixantaine de jeux évoqués plus haut, les prochains n’ont soit pas encore de date, soit n’ont pas encore été officiellement présentés. Mais il est important de les souligner tout de même !

Horizon Zero Dawn 2

Après un premier volet qui a conquis la presse et les joueurs, un Horizon Zero Dawn 2 se profile pour une sortie probablement d’ici 2021. Si Sony n’a pas encore officialisé la chose, une actrice semble déjà avoir vendu la mèche tandis que de nombreuses indiscrétions mentionnent cette suite sur la PlayStation 5. Affaire à suivre…

L’Action RPG de Playground Games

Cette fois, c’est le contraire : on sait qu’un RPG ambitieux est en développement chez le studio Playground Games (les créateurs de Forza Horizon) mais l’on ne sait pas quand est-ce qu’il arrivera. Il s’est entouré de nombreux talents du milieu et Microsoft semble compter beaucoup dessus. Reste que hormis l’éventualité d’entrevoir un Fable 4, on ne sait pas encore grand-chose dessus.

En vrac

Enfin, on rappelle quelques autres sorties, qui n’ont probablement pas besoin d’un paragraphe comme les versions Xbox One des séries Yakuza et Kingdom Hearts, les extensions de Pokémon Epée et Bouclier récemment annoncées, l’arrivée de Yo-Kai Watch 4 attendue sur Switch à une date inconnue ou encore le portage Switch de The Outer Worlds.

Et vous, quels sont les RPG que vous attendez le plus ? N’hésitez pas à nous dresser un petit top des RPG qui sortent en 2020 ou 2021 sur PS4, Xbox One, PC, Switch ou d’autres plateformes que vous comptez acheter !