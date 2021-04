Swords of Legends Online : Le MMORPG présente son gameplay avec un trailer

Gameforge n’aura pas attendu longtemps avant de reparler de son prochain projet de localisation. Annoncé pour l’occident il y a quelques jours, Swords of Legends Online refait parler de lui avec une nouvelle bande-annonce, cette fois-ci centrée sur le gameplay. L’occasion parfaite pour (re)découvrir certaines séquences et apercevoir les mécaniques de jeu.

Un MMO sur la mythologie chinoise

Connu des joueurs chinois depuis 2018, Swords of Legends Online est un MMORPG développé par les équipes d’Aurogon et Wangyuan Shengtang. Défini comme un jeu d’action massivement multijoueur, celui-ci nous plongera dans un univers fantastique inspiré de la mythologie chinoise. Une aventure qui a su captiver énormément de joueurs en Chine.

Cette nouvelle bande-annonce propose un rapide aperçu de ce qui nous attend : des combats au rythme assez effréné, de l’action, la possibilité de jouer avec d’autres groupes de jouer, des activités annexes comme de la pêche, des montures – volantes ou terrestres – mais aussi du housing, puisqu’il sera possible de construire ses propres villes volantes.

La localisation occidentale est assurée par Gameforge, qui s’occupe de la distribution. Le jeu perd son abonnement mensuel au passage et sera proposé à la vente au prix de 39.99€. Une Edition Deluxe et une Edition Collector sont aussi prévues, respectivement à 59.99€ et 99.99€, et il est possible de précommander dès maintenant sur le client Gameforge ou Steam. Swords of Legends Online sortira cet été 2021.