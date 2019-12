FFXIV Shadowbringers : L’artbook arrive en mai et est en précommande

Sorti cet été, Shadowbringers a clairement convaincu les joueurs. Considérée à juste titre comme une excellente extension, elle aura aussi droit à son artbook, comme ses prédécesseurs. Square Enix vient de lâcher les premiers visuels et nous donne rendez-vous en mai 2020 pour la sortie de Final Fantasy XIV : Shadowbringers The Art of Reflection – Histories Forsaken.

Où précommander l’artbook de Shadowbringers ?

Cet ouvrage permettra ainsi de mettre en lumière les événements de cette nouvelle extension avec des illustrations de personnages, des visuels des différents décors et des croquis des équipements. Un must-have pour les fans et les collectionneurs qui pourront l’afficher fièrement dans leur bibliothèque.

La sortie est prévue courant mai 2020 sans date précise, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il est déjà disponible en précommande sur la boutique officielle de Square Enix au prix de 34.99€ :

On notera la présence d’un code de téléchargement inclus dans chaque livre qui permettra d’obtenir la mascotte Dulia-Chai miniature.

Il y a peu, Final Fantasy XIV avait revendiqué les 18 millions de joueurs inscrits. Une magnifique prouesse pour le MMORPG qui a donc récupéré 2 millions de plus qu’avant la sortie de Shadowbringers. Sachez qu’une sortie sur PlayStation 5 a déjà été évoquée, comme une arrivée sur les consoles Xbox qui a été confirmée.