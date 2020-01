Torchlight Frontiers devient Torchlight III et ne sera plus un free-to-play

En août 2018, Echtra Games nous avait annoncé le retour de la licence de hack ‘n’ slash avec Torchlight Frontiers. Deux ans plus tard, le projet était toujours en train de se chercher, malgré une évolution MMO très intéressante et une première approche qui nous avait satisfait lorsque l’on avait pu mettre les mains dessus. Mais l’éditeur Perfect World semble avoir changé de position quant à la construction de ce nouvel épisode.

Torchlight III annoncé, les infos

Les deux studios viennent de revoir entièrement le jeu : Torchlight Frontiers devient Torchlight III et se présente comme une évolution logique de la série. Perfect World Entertainment annonce également que les développeurs abandonnent l’idée d’un modèle en free-to-play et reviendra à un modèle premium avec un achat à l’entrée pour avoir le jeu complet.

L’idée est de revenir sur une progression linéaire, le F2P ayant apparemment montré ses limites au niveau de la construction : « Lorsque nous avons commencé à développer Torchlight Frontiers, nous nous sommes concentrés sur la création d’une expérience d’un monde partagé. Au cours du développement, vous découvrez souvent quel type de produit un jeu est censé être et nous avons remarqué que Torchlight Frontiers était censé être un véritable successeur de Torchlight I et II » nous explique Max Schaefer, patron de Echtra Games.

Il rajoute : « En se basant sur ça et les nombreux commentaires de nos testeurs Alpha, nous avons décidé qu’il était nécessaire de ramener le jeu à ses racines et de le placer après les jeux Torchlight classiques que les fans d’Action RPG ont adoré ». Il termine en remerciant sa communauté et les joueurs qui ont apporté leur soutien et leurs commentaires au cours de ces premières étapes de développement.

De nouveaux tests et une date bientôt

L’éditeur nous explique que Torchlight III ouvrira de nouvelles phases de test bientôt. En fait, c’est même très prochainement puisque une alpha fermée ouvrira dès le 29 janvier. Des précisions ont aussi été apportées quant à la fenêtre de sortie du jeu et rassurez-vous, ce changement de stratégie ne bousculera pas trop le planning.

Torchlight III sortira sur Steam cet été. Les versions consoles sont toujours en cours de développement et arriveront un peu plus tard. La sortie en 2020 n’est pas confirmée pour ces dernières mais on nous assure que cela arrivera « peu de temps après ». Cet automne ? Cet hiver ? C’est ce que l’on peut supposer.

En mettant de côté son modèle free-to-play, Torchlight III sera payant à l’acquisition et les joueurs auront ensuite accès à tout le contenu, en ligne ou hors ligne. On sera sur une structure similaire aux deux premiers jeux avec des mécaniques que les fans connaissent bien. On nous tease également une toute nouvelle classe qui sera prochainement dévoilée. Deux vidéos et des images ont aussi été mises en ligne.