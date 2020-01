Magic: Legends sera un MMO à la Diablo, premier gameplay

Ce n’est probablement pas ce à quoi on s’attendait mais Magic: Legends vient d’illustrer son système de jeu au détour d’une première bande-annonce de gameplay. Officialisé lors des Game Awards 2019, le MMO vient de profiter d’un aperçu exclusif chez nos confrères de Game Informer. On part finalement sur un hack ‘n’ slash à la Diablo.

Plus d’informations en février

Basé sur le multivers du jeu de cartes Magic: The Gathering que tout le monde connaît, Magic Legends sera un action RPG en vue isométrique. Au vu des premières images et de sa description en décembre, beaucoup pensaient que l’on aurait un MMORPG relativement traditionnel. Après tout, il faut rappeler qu’il est développé par Cryptic Studios, que l’on connait notamment pour Neverwinter.

On y incarnera des Planeswalkers avec plusieurs classes disponibles et il sera question d’un monde connecté et massivement multijoueur. Pour l’instant, il faudra se contenter de ces quelques images mais le titre fera la une du magazine Game Informer en février et devrait lâcher de nouvelles informations au cours du mois.

En attendant, on rappelle que Magic: Legends est attendu pour 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une série Netflix, qui exploitera le même lore, est aussi en préparation pour cette année et est dirigée par les frères Russo (Avengers: Endgame).