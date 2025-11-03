Les sorties jeux vidéo de la semaine du 3 novembre (Hyrule Warriors, Sonic Rumble, Unbeatable…)
Ça y est, on entre officiellement dans la dernière ligne droite de 2025 avec quelques semaines encore très chargées qui vont nous mener jusqu’aux fêtes de fin d’année. Autant dire que les sorties continuent à se bousculer, surtout durant cette première moitié du mois de novembre. On fait le point sur les sorties à venir durant la première semaine du mois.
Les sorties de la semaine
Au programme de cette semaine, des jeux pour à peu près tout le monde avec beaucoup de genres représentés. On retiendra surtout l’arrivée de Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau, qui permet à la Switch 2 de gagner une exclusivité supplémentaire, ainsi que pas mal de perles indépendantes à surveiller, comme Unbeatable, jeu de rythme séduisant à surveiller de près.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
3 novembre
- Tavern Keeper (PC)
- Devil Jam (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
4 novembre
- Age of Empires 4: Anniversary Edition (PS5)
- 1000xResist (PS5, Xbox Series)
- Beyond the Grove (PC)
- Windstorm: The Legend of Khiimori (PC, accès anticipé)
- Europa Universalis V (PC)
- Football Manager 26 (PC)
- Football Manager 26 Console (PS5, Xbox Series)
- Let’s Sing 2026 (PS5, Xbox Series, Switch)
- Satisfactory (PS5, Xbox)
5 novembre
- Dispatch : épisodes 5 & 6 (PC, PS5)
- Sonic Rumble (PC, iOS, Android)
- Biped 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Dog Witch (PC)
- Vivid World (PC)
- The Fable: Manga Build Roguelike (PC)
6 novembre
- Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau (Switch 2)
- Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)
- Syberia Remastered (PC, PS5, Xbox Series)
- Egging On (PC, PS5, Xbox Series)
- Dinkum (Switch)
- The Last Caretaker (PC, accès anticipé)
- Whiskerwood (PC, accès anticipé)
- Rebel Engine (PC)
- Dinocop (PC)
7 novembre
- A Pizza Delivery (PC, PS5, Xbox Serie)
- Anima: Gate of Memories I & II Remaster (PC, PS5, Xbox Series)
- My Little Puppy (PC)
