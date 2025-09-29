Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 septembre (Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
La période pré-fêtes de fin d’année est désormais entamée, avec un calendrier des sorties si riche que l’on peut facilement s’y perdre. Après une semaine qui s’est déjà montrée intense avec quelques jeux à ne pas manquer, ces prochains jours vont eux aussi mettre à l’épreuve notre portefeuille. Voici les sorties jeux vidéo de la semaine.
Les sorties de la semaine
La semaine sera notamment marquée par la sortie de Ghost of Yotei, dont notre test est déjà disponible sur le site si vous souhaitez en savoir davantage sur la dernière production de Sucker Punch. On notera également le retour du plus célèbre des moustachus du jeu vidéo, avec la ressortie de Super Mario Galaxy premier du nom et sa suite. Et en parlant de ressortie, on continue dans la nostalgie avec le retour très attendu de Final Fantasy Tactics.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
30 septembre
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch, PS4)
- Nicktoons and The Dice of Destiny (PC, PS5, Switch)
- Alien: Rogue Incursion Evolved Edition (PC, PS5)
- LEGO Party (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch)
- Train Sim World 6 (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)
1er octobre
- Kaiju N°8: The Game (PC, iOS, Android)
2 octobre
- Ghost of Yōtei (PS5)
- Super Mario Galaxy 1 & 2 (Switch, Switch 2)
- Onirism (PC)
- Genokids (PC, accès anticipé)
3 octobre
- Digimon Story: Time Stranger (PC, PS5, Xbox Series)
- Castel of Heart: Retold (PC, Switch)
Cet article peut contenir des liens affiliés