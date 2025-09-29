Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 septembre (Ghost of Yotei, Final Fantasy Tactics, Super Mario Galaxy…)

Les sorties de la semaine

La semaine sera notamment marquée par la sortie de Ghost of Yotei, dont notre test est déjà disponible sur le site si vous souhaitez en savoir davantage sur la dernière production de Sucker Punch. On notera également le retour du plus célèbre des moustachus du jeu vidéo, avec la ressortie de Super Mario Galaxy premier du nom et sa suite. Et en parlant de ressortie, on continue dans la nostalgie avec le retour très attendu de Final Fantasy Tactics.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

30 septembre

1er octobre

2 octobre

3 octobre