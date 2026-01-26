Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 janvier (Code Vein II, Highguard, Cairn…)
Et voilà, nous sommes officiellement rentrés dans le rush du premier trimestre de l’année avec des sorties qui vont s’enchaîner jusqu’à la fin mars à un rythme assez effréné. Alors on prend une grande respiration et on regarde ce qui nous attend pour les prochains jours, entre un FPS free-to-play qui devrait faire parler de lui et d’autres jeux qui méritent l’attention.
Les sorties de la semaine
La semaine commence fort avec la sortie de Highguard, un nouveau shooter dévoilé lors des Game Awards et qui a joué la carte du mystère durant les dernières semaines. Stratégie payante ou non, on le saura très rapidement, mais cette semaine ne sera pas centrée uniquement autour de cette sortie puisque d’autres titres importants arrivent, à l’image de l’action-RPG Code Vein II chez Bandai Namco, ou de Cairn, jeu d’escalade par le studio français The Game Bakers à qui l’on doit Furi et Haven.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
26 janvier
- Highguard (PC, PS5, Xbox Series)
27 janvier
- Earth Must Die (PC)
- Rightfully, Beary Arms (PC, Xbox Series)
- Echoes of Elysium (PC, accès anticipé)
28 janvier
- Dispatch (Switch, Switch 2)
- Ghost Keeper (PC, accès anticipé)
- Core Keeper (Switch 2)
29 janvier
- I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Cairn (PC, PS5)
- City Tales: Medieval Era (PC)
- The Midnight Walkers (PC)
- Don’t Stop, Girlypop! (PC)
30 janvier
- Code Vein II (PC, PS5, Xbox Series)
- Vampires: Bloodlord Rising (PC)
- The 9th Charnel (PC, PS5, Xbox Series)
- My Tiny Garden (PC)
