Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 janvier (Code Vein II, Highguard, Cairn…)

Les sorties de la semaine

La semaine commence fort avec la sortie de Highguard, un nouveau shooter dévoilé lors des Game Awards et qui a joué la carte du mystère durant les dernières semaines. Stratégie payante ou non, on le saura très rapidement, mais cette semaine ne sera pas centrée uniquement autour de cette sortie puisque d’autres titres importants arrivent, à l’image de l’action-RPG Code Vein II chez Bandai Namco, ou de Cairn, jeu d’escalade par le studio français The Game Bakers à qui l’on doit Furi et Haven.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

26 janvier

Highguard (PC, PS5, Xbox Series)

27 janvier

28 janvier

29 janvier

30 janvier