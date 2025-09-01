Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er septembre (Hollow Knight Silksong, Cronos; The New Dawn…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
C’est la rentrée ! Eh oui, désolé de le rappeler pour celles et ceux se préparent à retourner en classe, mais le bon côté, c’est aussi que cette semaine est riche en nouvelles sorties jeux vidéo. Même trop riche diront certains. Et pourtant, elle aurait pu être encore plus chargée si la sortie événement d’un jeu n’avait pas tout bousculé à la dernière minute. On fait le point sur les sorties à venir dans les prochains jours.
Les sorties jeux vidéo de la semaine
Et ce jeu qui a tout changé, c’est bien entendu Hollow Knight Silksong. Après sept ans de développement, le jeu de Team Cherry s’apprête enfin à sortir et cela a fait peur à beaucoup de studios indépendants. Le planning de cette semaine se voit donc allégé, même s’il y a tout de même énormément de sorties à noter, avec des titres qui espèrent ne pas trop souffrir de la concurrence.
Voici les sorties jeux vidéo de cette semaine :
1er septembre
- Bad Cheese (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Friends vs Friends (PS5, Xbox Series)
- Mythwrecked: Ambrosia Island (PS4, PS5)
2 septembre
- Otherskin (PC)
- Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)
- Aces of Thunder (PC, PS5, PSVR2)
- Scar-Lead Salvation (Xbox Series)
3 septembre
- Hirogami (PC, PS5)
- Jotunnslayer: Hordes of Hel (PC, PS5, Xbox Series)
- Daimon Blades (PC – accès anticipé)
- Duckside (PS5, Xbox Series)
4 septembre
- Hollow Knight : Silksong (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Indiana Jones et le Cercle Ancien L’Ordre des Géants (PC, PS5, Xbox Series)
- Hell is Us (PC, PS5, Xbox Series)
- Star Wars Outlaws (Switch 2)
- Void Crew (PS5, Xbox Series)
- Everybody’s Golf Hot Shots (PC, PS5, Switch)
- Mandragora: Whispers of the Witch Tree (Switch)
5 septembre
- Cronos: The New Dawn (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Daemon X Machina: Titanic Scion (PC, Switch 2, PS5, Xbox Series)
- NBA 2K26 (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch, Switch 2)
- Shuten Order (PC, Switch)
Attendez-vous à beaucoup de tests sur notre site dans les jours à venir, même si celui de Silksong se fera attendre étant donné que le jeu ne sera pas envoyé en avance à la presse.
Cet article peut contenir des liens affiliés