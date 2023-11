Sony fait battre le cœur de sa PS5 dans une nouvelle publicité mettant en avant plusieurs licences

Vous aussi, devinez tous les jeux référencés ici

C’est à travers une campagne publicitaire nommée « Feel it Now » que Sony nous invite à ressentir les choses et les expériences procurées par la PS5, en se basant uniquement sur les pulsations de notre cœur de gamer.

Aucune image in-game n’est ici montrée mais on devine facilement les multiples clins d’œil envers les différentes licences des PlayStation Studios, de God of War à Marvel’s Spider-Man, en passant par Horizon et Ratchet & Clank. Sony met aussi à l’honneur certains éditeurs tiers avec des titres exclusifs ou non à sa console, Square Enix via Forspoken ou Final Fantasy XVI, en passant par Warner Bros et Hogwarts Legacy (qui n’est donc pas exclusif). Une vidéo remplie de petits easters eggs que les fans de la marque s’amuseront à décortiquer.

On notera surtout que seul le nouveau modèle de la PS5 est montré à la fin, une façon de montrer que cette version de la machine est désormais la principale, en attendant que l’ancien modèle disparaisse petit à petit des rayons.