Microsoft fait la pub de sa Xbox Series avec un nouveau spot TV spectaculaire

Maintenant que le rachat d’Activision-Blizzard est passé, Microsoft n’a plus besoin de se présenter en tant que challenger et peut à nouveau montrer les muscles sans la crainte que cela affole les régulateurs des différents pays. C’est pourquoi on imagine que le budget marketing de cette fin d’année risque d’être très important pour le constructeur, qui a déjà mis en ligne une vidéo célébrant sa fusion avec les créateurs de World of Warcraft, Call of Duty ou encore Diablo. Et après avoir mis le focus sur les jeux, il est temps de promouvoir les consoles.