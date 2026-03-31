Sonic : Roger Craig Smith, la voix du hérisson, sera présent à l’IGN Live en juin, laissant entendre des annonces à venir

Tout concorde pour une annonce

On ne sait pas encore si SEGA dévoilera bien un nouvel épisode de Sonic cette année (même si c’est hautement probable), mais l’enthousiasme de Roger Craig Smith laisse à penser que ça sera le cas. Interrogé par Variety à propos de sa participation à l’IGN Live, un événement qui se déroule dans les jours qui suivent le Summer Game Fest, l’acteur répond qu’il ne peut pas trop en dévoiler sur les choses prévues entourant sa présence :

« Ce que je peux dire, c’est que je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de participer à cet événement. C’est un événement vraiment génial, et j’ai hâte d’y être, d’y ressentir l’atmosphère et d’y participer. Ce sera vraiment très amusant. J’aimerais pouvoir donner plus de détails, mais je pense que c’est à IGN de ​​tout révéler. Je vais donc rester discret et me contenter de dire : je suis impatient d’être à Los Angeles et de participer à cet événement colossal. C’est la pire chose à propos de mon travail, celle de respecter les accords de confidentialité. Il y a des choses passionnantes à venir et je suis vraiment ravi de fêter le 35e anniversaire de Sonic. Il n’y a pas de meilleur moment pour participer à un tel événement. Je n’en dirai pas plus, mais j’exprime mon intérêt et mon enthousiasme, et nous en resterons là. »

Dans un tweet suivant cette interview, il déclare qu’il ne faut pas forcément prendre son commentaire comme étant totalement relié à des annonces à propos de Sonic, mais tout tombe trop bien pour laisser croire le contraire. Entre une nouvelle version de Sonic Frontiers qui est apparue récemment et l’approche des conférences estivales, il semble désormais presque acquis que Sonic est sur le point de réapparaître.