Sonic Racing: CrossWorlds n’a pas démarré aussi bien que ce qui était prévu chez SEGA

Un faux départ qui peut être rattrapé

Malgré le million de ventes atteint très rapidement, Sonic Racing: CrossWorlds a visiblement connu une petite baisse de régime. Du moins, SEGA indique qu’il espérait voir le jeu se vendre un peu plus que cela. Dans son nouveau bilan financier, l’éditeur indique qu’il espère pouvoir passer la barre des 2 millions de ventes d’ici la fin de l’année fiscale (soit avant le 31 mars) tout en continuant à vendre le jeu sur la durée (c’est de toute façon courant pour ce type de productions), mais il reconnaît qu’il visait de meilleurs chiffres :

« Nous avons récemment annoncé que les ventes cumulées mondiales ont dépassé le million d’unités. Cependant, les performances initiales n’ont pas été à la hauteur de nos attentes et nous visons à vendre environ un million d’unités supplémentaires au cours de cet exercice fiscal. Nous souhaitons assurer les ventes sur la durée en encourageant les joueurs à profiter du jeu au fil du temps grâce à un support continu, notamment par la publication régulière de contenu téléchargeable additionnel. »

S’il atteint les deux millions de ventes d’ici quelques semaines, le score reste honorable, mais SEGA espérait sans doute que la bonne santé de la licence aide ce titre à se vendre un peu plus rapidement.

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Switch.