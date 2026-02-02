Sonic Racing: CrossWorlds n’a pas démarré aussi bien que ce qui était prévu chez SEGA

Puisque la licence Sonic se porte assez bien en ce moment, on s’attendait à ce que Sonic Racing: CrossWorlds cartonne, et ce même dans une année où un Mario Kart World occupe déjà bien l’espace. Cependant, SEGA a peut-être visé un peu trop haut. Après s’être félicité d’avoir atteint le million d’exemplaires vendus pour son jeu, l’éditeur indique aujourd’hui qu’il en espérait un peu plus.

Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
Date de sortie : 25/09/2025

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

Un mystérieux film spin-off de Sonic est annoncé pour 2028

Sonic Racing : CrossWorlds – le DLC Bob l'éponge débarque le 19 novembre, de nouveaux personnages gratuits sont également annoncés

State of Play Japan : Le résumé complet de la conférence (Marvel Tōkon, Elden Ring Nightreign, Fatal Frame II…)

Sonic Racing CrossWorlds : Ichiban Kasuga (Like a Dragon) est disponible, la version Switch 2 sortira le 4 décembre

Resident Evil Requiem : Capcom publie un court-métrage centré sur la chute de Raccoon City
Trails in the Sky 2nd Chapter présente du gameplay et nous montre à quel point le remake change la donne
Cairn démarre très bien son ascension avec 200 000 ventes en quelques jours
Aux Grammy Awards, Austin Wintory se voit récompensé pour sa bande-son de Sword of the Sea
Calendrier des sorties jeux vidéo février 2026
Tekken 8 lève le voile sur sa saison 3, avec Kunimitsu, Bob, Roger Jr. et un personnage mystère
Sam Houser (GTA 6) et Leslie Benzies apparaissent dans l'affaire Epstein, le dernier étant accusé d'agression sexuelle
Apex Legends ne sera bientôt plus jouable sur Nintendo Switch, le jeu fermera ses serveurs le 4 août
Clap de fin pour Ashes of Creation, le MMO voit son fondateur et de nombreux salariés quitter le navire
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 2 février (Nioh 3, Dragon Quest VII Reimagined…)
Débrief' : Highguard, Tomodachi Life, Control Resonant et Dragon Ball
WWE 2K26 : Date de sortie et jaquette dévoilée avec CM Punk en tête d'affiche
EA Sports FC 26 dévoile l'événement Futures Stars
Le site pour le vingtième anniversaire de la licence Okami ouvre et laisse espérer quelques annonces
Beyond Good and Evil 2 : Le directeur créatif promet que le projet n'est pas affecté par les récentes annonces d'Ubisoft
Dispatch : Nintendo réagit à la censure de certaines scènes du jeu sur ses consoles Switch
Zenless Zone Zero : Tout ce qu'il faut savoir sur la version 2.6 (Sunniva, Aria…)
