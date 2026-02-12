Sonic Racing CrossWorld veut vous donner la banane avec un DLC Super Monkey Ball gratuit, disponible dès maintenant
Rédigé par Jordan
Contrairement à un Mario Kart World qui se fait bien plus discret à ce niveau, Sonic Racing Crossworld enchaîne les DLC à toute allure. Quand SEGA n’est pas occupé à conclure des partenariats avec d’autres licences venues de l’extérieur, l’éditeur alimente son jeu de courses avec des DLC gratuits qui concernent soit des personnages issus de l’univers de Sonic, soit des licences maison de SEGA qui ne demandent pas un rond pour être empruntées. Aujourd’hui, c’est au tour de Super Monkey Ball de se positionner sur la ligne de départ.
Encore un DLC à récupérer sans frais supplémentaires
C’est donc AiAi qui déboule sur la piste de Sonic Racing CrossWorld aujourd’hui dans ce DLC gratuit Super Monkey Ball (qui arrive avec un peu de retard), que vous pouvez télécharger dès maintenant. Le singe arrive à bord de son propre bolide, le Banana Cruiser, et quatre morceaux ont été ajoutés au juke-box pour rendre vos courses un peu plus joyeuses, à savoir :
- « Race«
- « Menu Theme«
- « Jingle de Super Monkey Ball Banana Rumble«
- « Banana Farm«
Après AiAi, ce sera au tour de Tangle et Whisper de rejoindre la course, a priori durant ce mois de février, sauf si tout le planning a été décalé. À voir ensuite si SEGA continuera de proposer des DLC gratuits à un rythme fréquent, sachant que le jeu ne semble pas avoir réalisé les objectifs escomptés par l’éditeur, ce qui pourrait changer la stratégie de ce dernier sur le long terme.
Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.
Date de sortie : 25/09/2025