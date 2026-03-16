Sonic Racing CrossWorlds a d’autres DLC gratuits en préparation, avec du Like a Dragon et du Angry Birds

Les licences SEGA à l’honneur

Si vous n’avez pas envie de débourser un centime de plus dans Sonic Racing CrossWorlds, SEGA a tout de même du contenu pour vous. Ce sont trois nouveaux pilotes qui débarqueront prochainement en jeu, et aucun d’eux ne vous demandera de remettre la main à la poche.

Et en avril, vous serez bien gâtés, puisque vous aurez droit à deux personnages inédits, à commencer par Red, l’oiseau emblématique de la saga de jeux mobiles Angry Birds (car oui, on rappelle que Rovio est désormais possédé par SEGA). Il sera suivi par le célèbre Goro Majima, qui arrivera ici avec son costume de pirate que l’on a pu voir dans Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Enfin, en mai, ce sera au tour de la série Puro Puyo d’être mise en avant avec le personnage d’Arle. Tous les trois arriveront avec leur propre véhicule, tandis que 8 nouvelles pistes musicales seront ajoutées prochainement :

“MAGICAL SOUND SHOWER” – Hiro (Out Run)

“Let’s Go Away” – Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA)

“Soul on Desert” – Jun Senoue (SEGA Rally 2)

“Like The Wind (B Course) Arcade Version” – Hiro (Power Drift)

“Outside a Crisis” – SEGA (Katsuhiro “Funky K.H” Hayashi) (Super Hang-on)

“Main Theme (Enduro Racer)” – Hiro (Enduro Racer)

“God Only Knows” – A-One

“Like the Wind (Reborn)” – Sampling Masters MEGA (Power Drift)

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.