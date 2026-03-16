Sonic Racing CrossWorlds a d’autres DLC gratuits en préparation, avec du Like a Dragon et du Angry Birds

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Malgré les performances un peu en deçà des prévisions, Sonic Racing CrossWorlds poursuit sa route et n’oublie pas de gâter celles et ceux qui possèdent déjà le jeu. Si des DLC payants sont bien entendu au programme avec des licences appartenant à des partenaires externes, SEGA ne veut pas vous faire payer l’inclusion de nouveaux pilotes lorsque ces derniers proviennent de licences maison. Après avoir fait la part belle à quelques personnages de Sonic ces derniers mois, place à d’autres crossovers dans les semaines à venir.

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Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
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Date de sortie : 25/09/2025

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

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