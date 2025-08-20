Sonic Racing CrossWorlds sera bientôt jouable via une beta ouverte et prévoit d’ajouter PAC-MAN dans ses rangs

Les deux mascottes collaborent

Ce nouveau DLC donnera donc accès au personnage de PAC-MAN dans Sonic Racing CrossWorlds, qui débarquera dès le début de l’année 2026 en jeu avec son propre circuit. Dans le même temps, Sonic ira faire un tour du côté de Pac-Man World 2 Re-Pac avec un DLC inédit, afin d’effectuer un bon échange de procédé.

Avant cela, SEGA prévoit de nous laisser jouer gratuitement à Sonic Racing CrossWorlds le temps de quelques jours via un playtest ouvert à tout le monde, du moins sur certaines plateformes. Celui-ci aura lieu du 29 août au 1er septembre, et dès le 31 août, Joker de Persona 5 rejoindra la course pendant un événement limité. Il sera possible de tester plusieurs modes de jeu tandis que le cross-plateforme sera activé.

Cette bêta aura lieu sur PC via Steam et Epic Games Store, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Plus de détails sont à découvrir sur le site officiel du jeu.