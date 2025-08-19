Kirby Air Riders : Tout ce qu’il faut savoir sur le prochain jeu de courses de la Switch 2 (date, gameplay, personnages…)

Kirby Air Riders, c’est quoi ?

Le créateur est d’abord revenu sur les conditions entourant le développant de ce nouveau jeu, qu’il pensait être un peu proche de Mario Kart. Il explique que c’est Shinya Takahashi (directeur général de Nintendo) et Satoshi Mitsuhara (ancien président de HAL Laboratory) qui lui ont demandé de produire une suite à Kirby Air Ride.

Trop occupé à l’époque où il travaillait encore sur les DLC de Super Smash Bros Ultimate, Sakurai a tout de même accpeté de produire un petit pitch qui s’est développé avec les années. Pour cet épisode, exit HAL Laboratory. La société de Sakurai s’est entourée de Bandai Namco (avec qui il avait déjà collaboré sur Super Smash Bros Wii U/3DS).

Kirby Air Riders se présente donc comme un jeu de courses survitaminé aux contrôles simples, mais avec beaucoup d’action à l’écran. Via des courses standards de 6 Riders, vous devrez bousculer vos adversaires pour terminer le premier. Tout se jouera sur la gestion de vos capacités et du dérapage, qui offre un sacré boost. Votre bolide pourra aussi être endommagé, vous donnant accès à une meilleure vitesse.

Les personnages jouables de Kirby Air Riders

La première nouveauté de ce Kirby Air Riders est de nous laisser choisir notre Rider. Dans le précédent jeu, Kirby était le personnage principal, tandis que Metal Knight et le Roi DadiDou étaient présents, mais de façon plus limitée. Ici, le casting s’agrandit considérablement. Voici la liste des personnages jouables déjà confirmés pour Kirby Air Riders :

Kirby

Roi DadiDou

Meta Knight

Bandana Waddle Dee

Chef Kawasaki

Cappenois

Magolor

Gooey

Waddle Doo

Knuckle Joe

Susie

Starman

Chaque Rider aura droit à ses spécificités comme Cappenois qui peut absorber les chocs tandis que Magolor est plus fort dans les glissades. Les Riders disposent également de caractéristiques, certains étant plus rapides que d’autres, tandis que d’autres sont plus agiles. Chacun aura droit à sa compétence spéciale, qui est l’un des ajouts de cet épisode. Le premier opus se jouait principalement avec un bouton, mais Kirby Air Riders en ajoute un deuxième qui déclenche une attaque spéciale unique selon les personnages.

Il sera aussi possible de récupérer des capacités en absorbant les ennemis sur la route. Et afin que tout le monde soit mis sur un même pied d’égalité, Kirby ne sera pas le seul à pouvoir absorber ces obstacles.

Notez aussi que chaque bolide sera unique et sera dissocié de votre Rider. Il ne s’agit pas simplement de différences de vitesse ou de dérapage : certains bolides disposeront d’une fonctionnalité à part, comme l’un d’entre eux qui peut s’arrêter net avant de repartir dans la bonne direction. Kirby Air Riders introduit un nouveau type de bolides avec les chars, en plus des motos et des étoiles.

Voici aussi la liste des premiers circuits confirmés :

Chemins aquatiques

Bocage Floria

Contrées caverneuses

Réseau Cyberix

Chutes du Mont Roux

Le mode City Trial, coeur du jeu

En dehors des courses standard, Kirby Air Riders misera tout sur son mode City Trials, importé du premier opus. Ici, vous serez plongés sur la map de Skaia, une île céleste sur laquelle vous vagabonderez pendant 5 minutes en compagnie d’autres participants (jusqu’à 16 joueurs).

En dehors d’une visiter des lieux, votre but sera de récupérer des tas de bonus pour améliorer votre bolide. Des événements spéciaux comme des courses express ou des derbys vous demandant de détruire les bolides adverses dans une arène viendront ponctuer cet échauffement de 5 minutes, afin de vous laisser récupérer d’autres récompenses.

Une fois le chrono écoulé, direction les stades pour participer à des épreuves avec votre bolide amélioré. Voici les épreuves déjà confirmées pour les stades de City Trial :

Arène Kirby : Détruisez vos adversaires dans une arène fermée

: Détruisez vos adversaires dans une arène fermée Aéroglisse : Une épreuve où vous devrez glisser jusqu’à un tremplin pour atterrir le plus loin possible

: Une épreuve où vous devrez glisser jusqu’à un tremplin pour atterrir le plus loin possible Comme une flèche : Un grand sprint en ligne droite

: Un grand sprint en ligne droite Vol ciblé : Vous devrez sauter sur des panneaux de score

: Vous devrez sauter sur des panneaux de score Chute libre : Vous tomberez sur des panneaux de score

: Vous tomberez sur des panneaux de score Rallye Exquis : Avalez le plus de plats sur la route

Ce mode City Trial cache encore beaucoup de surprises et d’événements spéciaux, qui seront partagés avant la sortie.

Quand sortira Kirby Air Riders ?

Et justement, cette sortie, elle est pour quand ? Nintendo va bien tenir sa promesse concernant une sortie avant la fin de l’année, puisque Kirby Air Riders sera disponible à partir du 20 novembre prochain.

Pour rappel, ce jeu sera exclusif à la Nintendo Switch 2. D’autres informations seront communiquées dans les prochaines semaines.