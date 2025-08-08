Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer

Un travail net dans la lignée du premier opus

Pac-Man World 2 Re-Pac, tout comme le premier épisode, ne fait pas partie de ces remasters aux différences à peine visibles. Non, chez Now Production, le studio de développement, on veut faire honneur au héros quarantenaire, au point de presque parler de remake. Et on le voit clairement avec le dernier trailer du jeu.

Quasiment chaque aspect du jeu semble avoir fait l’objet d’un travail notable. Que ce soit Pac-Village, les différents niveaux, les modèles 3D des personnages et des ennemis, ou encore les cinématiques, il a un très net avant/après.

On rappelle aussi que des nouveautés intégreront ce remaster, comme un point d’atterrissage plus lisible après un saut, un mode coop, un doublage assuré pour chaque personnage et des récompenses comme des tenues supplémentaires à débloquer, en réalisant les défis proposés par chaque niveau.

Pac-Man World 2 Re-Pac débarquera le 26 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch et PC.