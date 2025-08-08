Pac-Man World 2 Re-Pac joue au traditionnel comparatif visuel entre remaster et jeu de base via un nouveau trailer
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
L’héritage d’un des personnages les plus gourmands du jeu vidéo se poursuit alors que nous fêtons depuis le 22 mai ses 45 ans. Annoncé il y a peu, Pac-Man World 2 Re-Pac compte poursuivre le travail entamé avec le premier opus, en proposant une version plus rayonnante et plus souple des aventures plateformer de la mascotte de Bandai Namco. Un aperçu du travail réalisé a d’ailleurs été diffusé en ligne par la chaîne officielle de l’éditeur.
Un travail net dans la lignée du premier opus
Pac-Man World 2 Re-Pac, tout comme le premier épisode, ne fait pas partie de ces remasters aux différences à peine visibles. Non, chez Now Production, le studio de développement, on veut faire honneur au héros quarantenaire, au point de presque parler de remake. Et on le voit clairement avec le dernier trailer du jeu.
Quasiment chaque aspect du jeu semble avoir fait l’objet d’un travail notable. Que ce soit Pac-Village, les différents niveaux, les modèles 3D des personnages et des ennemis, ou encore les cinématiques, il a un très net avant/après.
On rappelle aussi que des nouveautés intégreront ce remaster, comme un point d’atterrissage plus lisible après un saut, un mode coop, un doublage assuré pour chaque personnage et des récompenses comme des tenues supplémentaires à débloquer, en réalisant les défis proposés par chaque niveau.
Pac-Man World 2 Re-Pac débarquera le 26 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch et PC.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/09/2025