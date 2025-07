Pac-Man World 2 Re-Pac : Après le premier opus, la mascotte de Bandai Namco revient le 26 septembre dans un nouveau remake

Un retour dans un Pac-Land flambant neuf

En 2022, nous avions déjà pu jouir d’une refonte du premier Pac-Man World. Et puisqu’il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin, Pac-Man World 2 Re-Pac compte bien poursuivre le travail de remake de la déclinaison plateforme des aventures de la boule jaune.

Nous repartons donc arpenter les six régions de Pac-Land pour récolter les fruits dorés volés par Spooky et ses fantômes. Bien sûr, tout un tas de gommes et de collectibles seront à récupérer sur le chemin entre des phases variées de gameplay, dont les traditionnels combats de boss. Pac-Man World 2 Re-Pac promet un joli coup de polish et intégrera un double anglais pour chaque personnage du jeu.

Côté gameplay, un tout nouveau mode coop local permettra, façon Mario Galaxy, d’avoir une personne qui contrôle Pac-Man, et une autre contrôlant un Pac-Drone, capable de filer un coup de main face aux ennemis ou au niveau de la récolte de gommes. D’autres ajouts appréciables sont à noter, comme une cible facilitant le repérage dans l’espace pendant les sauts ou encore des défis à remplir pour débloquer des costumes et autres récompenses.

Pac-Man World 2 Re-Pac lancera le goûter le 26 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch 2, Switch et PC. Une édition Deluxe numérique contiendra un DLC Collaboration, et celles et ceux disposant d’une sauvegarde du premier remake bénéficieront du costume TOC-MAN.