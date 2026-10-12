Sonic Racing CrossWorlds enchaîne les partenariats étonnants avec Evangelion, Hello Kitty, et même Final Fantasy VII Remake

Bayonetta rejoint aussi la course

SEGA a dévoilé ce week-end l’identité des prochains crossovers à venir dans Sonic Racing CrossWorlds, qui vont constituer le deuxième Season Pass du jeu. Et il y a beaucoup de choses à voir ici, à commencer par les DLC payants.

Cela commencera par du Godzilla, avant de laisser place à Evangelion. On retrouvera même un crossover avec Final Fantasy VII Remake fin 2027, tandis que la saga Persona sera à nouveau mise en avant, même si Joker est déjà sur la ligne de départ. Voici la liste des DLC du deuxième Season Pass de Sonic Racing CrossWorlds :

Pack Godzilla – 3 novembre 2026

– 3 novembre 2026 Pack Evangelion – Janvier 2027

– Janvier 2027 Pack Virtual Sanrio Puroland (Hello Kitty) – Deuxième trimestre 2027

– Deuxième trimestre 2027 Pack SEGALAND – Troisième trimestre 2027

– Troisième trimestre 2027 Pack Final Fantasy VII Remake Series – Troisième trimestre 2027

– Troisième trimestre 2027 Pack Persona Reload Revival Royal – Quatrième trimestre 2027

Heureusement, les personnages gratuits seront encore de la partie, à commencer par Bayonetta (3 novembre), un Sonic version McLaren, et Aegis de Persona 3.

De plus, d’autres nouveautés sont attendues pour cette nouvelle année de support, comme un nouveau mode Duel qui proposera des courses en 1 vs 1 avec de nouvelles règles dès le 3 novembre, date à laquelle débutera l’année 2. On retrouvera également quelques nouveautés dans la gestion des gadgets. Et si vous possédez les deux Season Pass, vous obtiendrez automatiquement Super Shadow. En bref, une deuxième année bien chargée.