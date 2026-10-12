Sonic Racing CrossWorlds enchaîne les partenariats étonnants avec Evangelion, Hello Kitty, et même Final Fantasy VII Remake

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

En plus des DLC gratuits qui viennent récompenser la communauté fidèle du jeu, SEGA a toujours plein d’idées pour nous faire repasser à la caisse lorsqu’il s’agit de Sonic Racing CrossWorlds. Pour son premier Season Pass, l’éditeur s’est surtout concentré sur des partenariats avec les licences Nickelodeon (mais pas que), mais le deuxième pass payant va viser plus large.

Sonic Racing CrossWorlds // Source : SEGA

Bayonetta rejoint aussi la course

SEGA a dévoilé ce week-end l’identité des prochains crossovers à venir dans Sonic Racing CrossWorlds, qui vont constituer le deuxième Season Pass du jeu. Et il y a beaucoup de choses à voir ici, à commencer par les DLC payants.

Cela commencera par du Godzilla, avant de laisser place à Evangelion. On retrouvera même un crossover avec Final Fantasy VII Remake fin 2027, tandis que la saga Persona sera à nouveau mise en avant, même si Joker est déjà sur la ligne de départ. Voici la liste des DLC du deuxième Season Pass de Sonic Racing CrossWorlds :

  • Pack Godzilla – 3 novembre 2026
  • Pack Evangelion – Janvier 2027
  • Pack Virtual Sanrio Puroland (Hello Kitty) – Deuxième trimestre 2027
  • Pack SEGALAND – Troisième trimestre 2027
  • Pack Final Fantasy VII Remake Series – Troisième trimestre 2027
  • Pack Persona Reload Revival Royal – Quatrième trimestre 2027

Heureusement, les personnages gratuits seront encore de la partie, à commencer par Bayonetta (3 novembre), un Sonic version McLaren, et Aegis de Persona 3.

De plus, d’autres nouveautés sont attendues pour cette nouvelle année de support, comme un nouveau mode Duel qui proposera des courses en 1 vs 1 avec de nouvelles règles dès le 3 novembre, date à laquelle débutera l’année 2. On retrouvera également quelques nouveautés dans la gestion des gadgets. Et si vous possédez les deux Season Pass, vous obtiendrez automatiquement Super Shadow. En bref, une deuxième année bien chargée.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2

Date de sortie : 25/09/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course

Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing: CrossWorlds inaugurera sa Saison 2 avec l’arrivée de Bayonetta, les contenus Godzilla et Evangelion se montrent

Sonic Racing: CrossWorlds continue d’accélérer dans ses collaborations avec Sonic classique, Axel et Amigo

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing: CrossWorlds continue d’accélérer dans ses collaborations avec Sonic classique, Axel et Amigo

Sonic Racing CrossWorlds : Majima (Yakuza/Like a Dragon) s’invitera dans la course dès le 29 avril

pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Sonic Racing CrossWorlds : Majima (Yakuza/Like a Dragon) s’invitera dans la course dès le 29 avril
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Squadron 42 continue d’avancer puisqu’une page Steam est en ligne, avec une nouvelle bande-annonce pleine de stars
pc
Squadron 42 continue d’avancer puisqu’une page Steam est en ligne, avec une nouvelle bande-annonce pleine de stars
Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque
pc ps5 xbox series
Invincible VS : Le prochain personnage DLC du jeu n’est autre que Spider-Man… ou presque
Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu
pc ps5 xbox series
Tekken 8 : Yujiro (Baki) vole la vedette à Roger Jr. tandis que le kangourou précise son arrivée en jeu
Marvel Tokon : Jane Foster (Thor) montrera qui est la patronne dès cet hiver, Venom et Jubilee arrivent également
pc ps5
Marvel Tokon : Jane Foster (Thor) montrera qui est la patronne dès cet hiver, Venom et Jubilee arrivent également
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 12 octobre (Castlevania: Belmont’s Curse, Valor Mortis, Planet Zoo 2…)
Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6
Débrief : Ape Escape, Xbox croissance, PS5 physique, Triple-I, et radios GTA 6
Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware
pc ps5 switch switch 2
Muramasa: Revenant Blades – Nous avons retrouvé avec plaisir ce classique de Vanillaware
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première équipe Future Stars
Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif
ios android
Rainbow Six Mobile s’arrêtera début 2027, soit moins d’un an après son lancement définitif
L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028
pc ps5 ps4
L’animé Ghost of Tsushima: Legends prend son temps et ne sera finalement diffusé qu’en 2028
Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8
pc ps5 xbox series ps4
Fatal Fury: City of the Wolves enchaîne les crossovers, le prochain sera consacré à Tekken 8
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)
pc ps5 xbox series ios android
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Phénix, Sevarian, collab Honkai Stat Rail…)
Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA
Après son rôle dans Clair Obscur: Expedition 33, Charlie Cox sera présent dans un jeu SEGA
Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Marvel Cosmic Invasion : Doom et la Femme Invisible rejoignent le combat dès le 10 novembre
Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées
pc ps5 xbox series
Mafia III fait son retour sur PS5 et Xbox Series avec des versions natives améliorées
La version PS5 de Forza Horizon 6 sortira bien en janvier, la première extension du jeu est aussi en route
pc ps5 xbox series
Forza Horizon 6 // Capture d'écran officielle
Cyberpunk 2077 décroche son adaptation au cinéma avec Paramount qui produira le film
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
Cyberpunk 2077
Phantom Blade Zero : On y a joué 4 heures, dernières impressions sur le jeu d’action aussi exigeant que nerveux
pc ps5
Phantom Blade Zero : On y a joué 4 heures, dernières impressions sur le jeu d’action aussi exigeant que nerveux
Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC
pc
Outward 2 lancera son accès anticipé le 8 février 2027 sur PC
Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Triple-i Initiative : 15 jeux qu’il fallait retenir de l’édition 2026 (Aftergods, Machinarium 2, Astral Ascent x Clair Obscur…)
Marvel’s Wolverine : 35% des ventes du jeu proviennent des éditions physiques, selon un institut d’analyse
ps5
Marvel’s Wolverine : 35% des ventes du jeu proviennent des éditions physiques, selon un institut d’analyse
Astral Ascent s’offre une collaboration surprenante avec Clair Obscur: Expedition 33
pc ps5 xbox series switch ps4
Astral Ascent s’offre une collaboration surprenante avec Clair Obscur: Expedition 33
The Witcher 3 Remastered : Un nouveau patch ajoute des options graphiques plutôt réclamées sur consoles
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
The Witcher 3 Remastered : Un nouveau patch ajoute des options graphiques plutôt réclamées sur consoles
GTA 6 : Découvrez un aperçu de 6 différentes radios du jeu, qui auront aussi des podcasts
ps5 xbox series
GTA 6