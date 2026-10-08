Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course

Les éléments se déchaînent sur le circuit

Sonic et ses amis devront se frotter aux maîtres des éléments puisque ce sont Aang et Katara qui rejoignent le casting de Sonic Racing CrossWorlds dans le nouveau DLC du jeu, compris dans le Season Pass. Contrairement à d’autres DLC, celui-ci sera donc payant, et proposera les deux personnages avec un véhicule inédit, le planeur/cerf-volant iconique de la série qui a été repimpé à l’occasion.

On découvre aussi un tout nouveau circuit nommé « Lion Turtle Island », qui va justement vous permettre de jouer avec les quatre éléments. Vous passerez des checkpoints sur le circuit qui vont activer des obstacles ou des choses liées au feu, à l’eau, à l’air ou encore à la terre, ce qui promet de rendre ce circuit assez divertissant. Dommage que les modèles de personnages semblent quant à eux assez simplistes, si l’on en juge l’aperçu que l’on a avec cette première vidéo de gameplay.

Ce DLC Avatar: Le Dernier Maître de l’Air sera disponible dès le 14 octobre prochain dans Sonic Racing CrossWorlds, et ce sur toutes les plateformes.