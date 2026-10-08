Sonic Racing CrossWorlds : Aang et Katara (Avatar: Le Dernier Maître de l’Air) s’invitent dans la course

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Avatar de Jordan

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Tout Nickelodeon va y passer. SEGA a déroulé le tapis rouge pour les dessins animés de la chaîne dans Sonic Racing Crossworld, qui a par exemple déjà fait la part belle à Bob l’éponge. C’est cette fois-ci au tour d’Avatar: Le Dernier Maître de l’Air de faire son entrée en piste, avec non pas un mais deux personnages inédits.

Sonic Racing CrossWorlds // Source : SEGA

Les éléments se déchaînent sur le circuit

Sonic et ses amis devront se frotter aux maîtres des éléments puisque ce sont Aang et Katara qui rejoignent le casting de Sonic Racing CrossWorlds dans le nouveau DLC du jeu, compris dans le Season Pass. Contrairement à d’autres DLC, celui-ci sera donc payant, et proposera les deux personnages avec un véhicule inédit, le planeur/cerf-volant iconique de la série qui a été repimpé à l’occasion.

On découvre aussi un tout nouveau circuit nommé « Lion Turtle Island », qui va justement vous permettre de jouer avec les quatre éléments. Vous passerez des checkpoints sur le circuit qui vont activer des obstacles ou des choses liées au feu, à l’eau, à l’air ou encore à la terre, ce qui promet de rendre ce circuit assez divertissant. Dommage que les modèles de personnages semblent quant à eux assez simplistes, si l’on en juge l’aperçu que l’on a avec cette première vidéo de gameplay.

Ce DLC Avatar: Le Dernier Maître de l’Air sera disponible dès le 14 octobre prochain dans Sonic Racing CrossWorlds, et ce sur toutes les plateformes.

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Jaquette de Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds
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Date de sortie : 25/09/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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