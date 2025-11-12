Sonic Racing : CrossWorlds – le DLC Bob l’éponge débarque le 19 novembre, de nouveaux personnages gratuits sont également annoncés
En 2025, on observe une grosse concurrence entre de gros jeux de courses façon Mario Kart. Certains n’hésitent pas à mettre en avant de grosses collaborations pour se démarquer. Sonic Racing : CrossWorlds a profité du State of Play Japan pour officiellement annoncer le DLC Bob l’éponge. Parallèlement, plusieurs mises à jour gratuites enrichiront le jeu d’ici début 2026 avec des personnages issus de franchises cultes.
Sonic jette l’éponge carré
Après avoir récemment sorti les personnages de Joker (Persona 5) et Ichiban (Like a Dragon), SEGA s’apprête à sortir un gros morceau tout droit issu des profondeurs de la mer avec le DLC Bob l’éponge. Il introduira notamment deux personnages jouables : la célèbre éponge carré et son meilleur ami Patrick l’étoile de mer De plus, nous aurons aussi droit à un véhicule « Patty Wagon », un circuit à thème « Bikini Bottom », de nouveaux titres musicaux inspirés de la série animée, ainsi que six emotes par personnage.
Mais ce n’est pas tout, dans les mois qui suivent, SEGA prévoit plusieurs ajouts gratuits pour étoffer le casting du jeu. En décembre 2025, ce sera au tour de NiGHTS d’arriver avec son véhicule « Dream Sleeper ». En janvier 2026, le personnage AiAi viendra rejoindre la course avec la « Banana Cruiser ». Enfin, en février 2026, ce sont deux personnages supplémentaires, Tangle et Whisper, qui feront leur entrée.
Le DLC Bob l’éponge pour Sonic Racing : CrossWorlds sera disponible le 19 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Steam/Epic Games Store). Une version Nintendo Switch 2 est attendue pour le 4 décembre 2025 uniquement dématérialisée. Une version physique est prévue pour 2026.
Date de sortie : 25/09/2025