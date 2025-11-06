Sonic Racing CrossWorlds : Ichiban Kasuga (Like a Dragon) est disponible, la version Switch 2 sortira le 4 décembre

Un véhicule spécial ajouté avec ce pack

Dès aujourd’hui, Sonic, Joker et compagnie vont donc avoir un challenger supplémentaire sur le circuit, en la présence du célèbre Ichiban Kasuga, protagoniste des deux derniers épisodes principaux de la saga Like a Dragon. Toujours affublé de son look iconique, le héros de Yokohama va concurrencer le casting du jeu de karts avec son propre véhicule, nommé le Dragon Brave. Ce pack contient également des emotes et sons spéciaux en rapport avec le personnage.

Pour couronner le tout, vous n’aurez pas besoin de débourser un centime supplémentaire pour obtenir Ichiban, puisqu’il est proposé gratuitement. Il vous suffira de télécharger la dernière mise à jour du jeu pour l’obtenir. On imagine donc qu’il en sera de même pour les autres personnages SEGA, contrairement aux Tortues Ninja ou Bob l’Éponge qui seront proposés via des packs payants, afin de rentabiliser cette drôle de collaboration.

Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch. De plus, SEGA nous informe aujourd’hui que la version Switch 2 du jeu arrivera ce 4 décembre. Une upgrade payante de 10 € sera proposée pour les utilisateurs Switch.