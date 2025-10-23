Sonic Racing CrossWorlds s’est vendu à un million d’exemplaires et fête cela en ajoutant gratuitement Joker (Persona 5)
Rédigé par Jordan
Pour Sonic Racing CrossWorlds, ce n’est que le début. Après son lancement le mois dernier, le jeu se prépare à recevoir des tas de mises à jour via des DLC qui vont venir enrichir le casting principal, notamment avec des pilots qui ne sont pas issus de l’univers Sonic. En témoigne l’arrivée de Joker, célèbre protagoniste de Persona 5, qui fait vrombir le moteur de sa voiture alors que le jeu passe un palier des plus importants.
Vous ne le verrez jamais arriver
SEGA veut nous annoncer deux bonnes nouvelles aujourd’hui. La première, c’est celle concernant le million d’exemplaires vendus pour Sonic Racing CrossWorlds. Il aura fallu un mois pour que le titre parvienne à ce résultat, qui satisfait visiblement l’éditeur. Il sait de toute façon que les ventes du jeu se feront surtout sur la durée, et que les multiples DLC vont favoriser cela.
Et en parlant de DLC, en voici un gratuit, ce qui ne sera pas le cas de tous. Joker de Persona 5 est dès maintenant disponible en jeu via une mise à jour gratuite. Le voleur fantôme débarque avec son propre véhicule aux couleurs de son Persona Arsene, ainsi que de nouvelles emotes et trois morceaux qui viennent s’ajouter au Jukebox, à savoir “Take Over”, “Wake Up, Get Up, Get out There” et “Victory”.
Sonic Racing CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et arrivera plus tard sur Switch 2.
Date de sortie : 25/09/2025