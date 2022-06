Sonic Frontiers : Une durée de vie estimée entre 20 et 30 heures de jeu

On en sait maintenant beaucoup plus sur Sonic Frontiers, même si ce que l’on a vu du jeu pour le moment a bien du mal à convaincre tous les fans du hérisson bleu. Il faut dire que la proposition est bien différentes des autres titres de la série, avec un monde plus ouvert qu’à l’accoutumée, qui laisse une place plus grande à l’aventure. De quoi s’y perdre pendant des heures et des heures ? Le réalisateur Morio Kishimoto nous en dit justement un peu plus sur la durée de vie de Sonic Frontiers.

Un jeu plutôt long pour la série

Dans un nouvel entretien accordé à IGN, le réalisateur indique qu’il faudrait environ 20 à 30 heures pour parvenir à bout de l’aventure de Sonic Frontiers. Mais que celles et ceux qui trouvent que ce n’est pas assez se rassurent, puisque Kishimoto indique qu’il faudrait près du double pour tout compléter. Il indique aussi qu’essayer de faire un speedrun du jeu pourrait être un challenge assez intéressant.

Cette interview nous apprend dans le même temps que Sonic aura droit à un arbre de compétences que l’on sera amené à faire progresser durant toutes ces heures de jeu. Même la vitesse de Sonic pourra être améliorée au fil du temps, pour offrir un vrai sentiment de progression et pour réaliser des challenges de plus en plus difficiles.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.