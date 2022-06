Sonic Frontiers ne sera pas repoussé malgré les réactions des fans, nouvelles images à découvrir

Il ne vous aura sans doute pas échappé que Sonic Frontiers a pour l’instant du mal à faire l’unanimité. Après ses premières séquences de gameplay révélées en début de mois, le titre a divisé la communauté, à tel point qu’une partie des fans a demandé à ce que le titre soit repoussé pour être amélioré, bien qu’un report puisse difficilement changer les points qui étaient critiqués ici. Face à ces réactions plutôt hostiles, Takashi Iizuka, qui est à la tête de la Team Sonic, a préféré mettre les choses au clair : Non, Sonic Frontiers ne sera pas repoussé.

Des tests encourageants malgré les critiques sur les vidéos

Le site VGC s’est entretenu avec Takashi Iizuka et a évoqué les réactions des fans à propos des premières images de gameplay pour Sonic Frontiers, tout en demandant si le titre pouvait être repoussé suite à ces mauvaises réactions :

« Ce n’est pas vraiment surprenant. Nous réalisons que tout le monde réagit juste en quelque sorte aux vidéos qu’ils ont vues, et parce qu’ils ne comprennent pas ce qu’est ce nouveau gameplay, ils le comparent en quelque sorte à d’autres jeux qu’ils connaissent déjà […] Si les gens viennent à la Gamescom ou au Tokyo Game Show, ils pourront jouer et comprendre ce qu’est le jeu. Parce qu’en ce moment, nous ne faisons que regarder des vidéos de personnes réagissant à ce qu’elles croient être le jeu. »

Les apparences seraient donc trompeuses, ce qui a d’ailleurs été souligné par les premiers retours de la presse, qui s’accordent pour dire que le jeu est meilleur manette en mains, comme l’indique Eurogamer.

Bien entendu, Takashi Iizuka n’est pas non plus ravi de voir le hashtag #DelaySonicFrontiers se propager, mais il assure que les playtests sont largement plus encourageants, et que les personnes ayant pu essayer le jeu délivrent un constat plus positif :

« Frontiers est actuellement en développement, et en fait, nous avons fait beaucoup de tests de jeu avec notre public cible, qui serait dans ce groupe démographique de quelqu’un qui jouerait à un jeu Sonic et l’apprécierait. A partir des résultats de nos tests de jeu, nous avons écouté les commentaires qui reviennent, mais nous avons également reçu beaucoup de bons commentaires de la part de personnes qui évaluent le jeu et se disent : « Je me suis beaucoup amusé, je lui donnerais comme un score de 80 ou 90 points sur 100 ». Nous pensons donc que nous arrivons au point où ce jeu est terminé, et les gens l’aimeront, et nous voulons mettre ce jeu entre les mains de nos fans dès que possible. »

Evidemment, il n’exclut pas un report pour d’autres raisons, comme le coronavirus.

Des nouvelles vidéos de gameplay

L’équipe a donc confiance en son projet, et n’hésite donc pas à partager un peu plus d’images et de vidéos pour tenter de prouver la qualité du jeu.

Le site Gematsu a relayé plusieurs vidéos de gameplay qui se concentrent sur l’exploration et les puzzles, sans oublier les combats, avec des screenshots supplémentaires.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.