Sonic Frontiers : Un court-métrage d’animation pour le prologue du jeu qui se concentre sur Knuckles

Comme promis il y a quelque temps, SEGA vient de sortir un court-métrage animé servant de prologue aux prochaines aventures du hérisson bleu dans Sonic Frontiers. Une longue vidéo de 6 minutes qui nous permet de suivre Knuckles dans ses aventures en tant que gardien de l’émeraude mère.

Une aventure 100% Knuckles

Afin de vous immerger un peu dans l’ambiance sérieuse de ce Sonic Frontiers, vous pouvez regarder ce court-métrage d’une durée de 6 minutes. Nous retrouvons notre échidné préféré sur Angel Island qui s’interroge sur son devoir de gardien de l’émeraude mère. Afin de trouver des réponses, il décide d’explorer l’île jusqu’à qu’il tombe sur une mystérieuse stèle qui le transporte dans un endroit inconnu. Rapidement, Knuckles se fait attaquer par des ennemis étranges et se retrouve en difficulté face à un mystérieux personnage.

Si vous vous êtes déjà renseigné sur Sonic Frontiers, vous comprendrez sans doute le contexte de ce prologue. Sinon, cela vous donnera peut-être envie d’en savoir plus aux côtés de Sonic dans le jeu. Pour en savoir plus sur celui-ci, nous renvoyons à notre récente preview. En dehors de ça, on peut néanmoins saluer le travail de Tyson Hesse, Ian Flynn, Powerhouse Animation Studios, Evan Stanley, Tee Lopes, la Sonic Team et Tomoya Ohtani qui nous donne furieusement envie d’avoir une série Sonic de ce gabarit.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.