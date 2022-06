Accueil » Actualités » Sonic Frontiers dévoile un nouveau trailer de gameplay et annonce un prologue animé

Malgré des premiers retours moyennement encourageant concernant les derniers extraits de gameplay pour Sonic Frontiers, SEGA continue sa communication autour du jeu avec un nouveau trailer de gameplay, et l’annonce d’un prologue qui prendra la forme d’un court-métrage d’animation. De plus, la preview exclusive du site américain IGN nous dévoile de nouveaux détails sur le monde ouvert.

Sonic sans frontière

SEGA nous a d’abord annoncé qu’un prologue animé (à 09:01 ci-dessus) viendra nous donner quelques clés scénaristiques avant de démarrer l’aventure dans le jeu. Ce Sonic Central nous a simplement donné un très court aperçu avec Knuckles protégeant la « Master Emerald ». Juste après, nous avons eu droit à une autre séquence de gameplay pour Sonic Frontiers (à 09:30 environ ci-dessus) où l’on voyait notre hérisson bleu courir sur le dos d’un monstre en mouvement.

Une séquence sympathique mais qui ne changera pas nos impressions mitigées depuis les images dévoilées par IGN dernièrement. Le site américain a d’ailleurs sorti son aperçu exclusif du jeu nous donnant quelques nouveaux détails comme un système de gain d’expérience ou encore un arbre de compétences. On apprend également que la Sonic Team préfère décrire cet opus comme un « Open Zone » plutôt qu’un « Open World ».

Si jamais cela avait besoin d’être confirmé, les images observées jusqu’à présent proviennent d’une version anticipée encore en développement. Malheureusement, le souci de ce Sonic est sans doute plus profond et demande bien plus qu’un gros peaufinage selon nous. Certains fans semblent être d’accord avec ce constat étant donné qu’une partie d’entre eux demandent même un report de la sortie.

Sonic Frontiers sortira fin 2022 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, et Switch.