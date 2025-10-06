Récupérer l’accélérateur spatial

De retour à Carcadia, parlez à Levaine près de l’entrée de la ville, puis partez en direction du nord-ouest pour rejoindre Zane sur la falaise. Là-bas, prenez la bombe qu’il vous donne, et allez la poser sur la paroi du mur indiqué.

Reculez et tirez sur la bombe, mais la charge n’est pas suffisante pour détruire le mur. Enfourchez alors votre Digirunner et foncez à travers pour y parvenir. Dans la foulée, vous avez alors le choix d’essayer la rampe ou de parler à Zane, là où nous vous suggérons de parler directement à Zane pour vous éviter une mort certaine et inutile.

Dès lors, rendez-vous devant l’usine à merdier, tout au nord de la région. Passez la grande porte et éliminez tous les Déconnectés dans l’enceinte de l’usine.

Une fois la zone nettoyée, mettez-vous à la recherche de l’accélérateur spatial et suivez un premier marqueur sur votre boussole pour apercevoir un chenillard. De là, rebroussez chemin et suivez le nouveau marqueur un peu plus loin vers l’ouest de l’usine pour arriver devant une énorme porte s’ouvrant alors pour laisser passer une Cataforeuse Deluxe.

Grimpez à l’arrière de l’engin et appuyez sur le bouton indiqué pour essayer de forcer l’accès de maintenance, tout en vous débarrassant des ennemis volants qui pourraient vous gêner.

Du coup, attendez que la Cataforeuse arrive à hauteur du chenillard pour sauter sur la plateforme. Montez tout en haut de l’engin, débarrassez-vous des ennemis, et notamment du Cataforeur pour vous emparer de la clé de sécurité de la foreuse.

Retournez désormais sur la Cataforeuse et forcez de nouveau l’accès de maintenance avec la clé de sécurité. Ceci étant fait, redescendez à l’arrière de la foreuse et interagissez avec les deux valves indiquées pour la faire surchauffer.

Attendez juste quelques secondes avant d’actionner l’interrupteur pour éjecter l’accélérateur spatial, et retournez voir Zane au point de départ.

Installez l’accélérateur spatial à l’endroit indiqué et lancez les deux générateurs à proximité. Maintenant que tous les boosters de la rampe sont activés, foncez avec votre bolide pour atterrir dans la Couronne Déchue.

Traverser la Couronne Déchue

Une fois dans le cratère, avancez jusqu’à atteindre la Route de l’Affaissement où vous pouvez prendre le temps de faire quelques emplettes. Traversez ensuite une première zone tout en étant prudent, car les ennemis sont relativement nombreux (et mieux vaut être bien équipé) jusqu’à rejoindre une Station de Voyage-Eclair et d’autres distributeurs. Profitez-en également pour récupérer les deux seuls Collectors de la zone, et dont vous pouvez retrouver tous les détails sur notre page dédiée.

Ensuite, peu de répit puisque d’autres Déconnectés vous attendent dans la zone suivante, juste avant d’atteindre l’entrée de la forteresse de Callis, et dont la porte est fermée. Tuez alors Gueule-de-Tourbe et ses amis pour pouvoir entrer dans le « Trône béni par la Lune ».

Trouver le repaire de Callis au Trône béni par la Lune

Une fois à l’intérieur de la forteresse, traversez une première zone remplie d’ennemis pour ensuite vous retrouver devant une porte. Ouvrez-la et continuez d’avancer en direction de votre objectif tout en éliminant d’autres ennemis sur votre passage, et ce jusqu’à tomber sur une porte verrouillée à pirater.

Pour cela, montez sur la passerelle juste derrière vous, et interagissez avec l’ordinateur pour pirater la porte et faire apparaître une nouvelle vague d’ennemis.

Après le combat, continuez votre progression jusqu’à arriver au Seuil Lunaire, avec des distributeurs à disposition si vous souhaitez faire quelques emplettes avant de descendre dans l’arène du boss. Et profitez-en également pour récupérer les deux Symboles de l’Arche dans la zone grâce à notre page dédiée aux Collectors du Trône béni par la Lune.

Boss : Callis, Reine des Déconnectés

Callis est très rapide, restez donc constamment en mouvement pour éviter ses assauts. De plus, elle est capable d’invoquer une vague de Sadiques suicidaires, entre autres, mais aussi un drone volant nommé Tabnak, prince des Déconnectés, ce dernier larguant des bombes dans l’arène. Focalisez-donc vos tirs sur le drone lorsqu’il apparaît au-dessus de Callis.

Lorsque vous aurez détruit son blindage, représenté par la barre jaune au-dessus de sa barre de vie, elle sort de l’arène pour matérialiser des pics rouges qu’il faut éviter de toucher, tout en vous débarrassant d’une nouvelle vague d’ennemis. Venez-en à bout pour ensuite l’achever et récupérer la puce de contrôle au milieu du butin. Enfin, quittez l’arène par le tunnel en hauteur et retournez voir Levaine à Carcadia pour mettre un terme à cette mission. Vous pouvez désormais poursuivre votre aventure dans les Monts Terminus avec la prochaine mission intitulée « Ombre de la Montagne », si ce n’est pas déjà fait.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut rare ou très rare + Tête de Chasseur de l’Arche + Choix du véhicule

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.