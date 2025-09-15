Tous les Collectors du Trône Béni par la Lune – Borderlands 4
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, ce qui nous donne une bonne raison de vous révéler l’emplacement de tous ceux qu’il est possible de trouver au Trône Béni par la Lune.
Où trouver tous les Collectors du Trône Béni par la Lune ?
En cours de rédaction
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
