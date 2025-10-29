Une affaire de couple

Parlez avec Zane pour accepter sa requête qui consiste à trouver une pièce de drone au nord de votre position, votre carte affichant alors 3 emplacements dans un camp ennemi à l’ouest du Club des amateurs enthousiastes de séismes. Sur place, éliminez les ennemis, puis montez tout en haut de la structure illustrée sur notre image ci-dessous en commençant par l’échelle indiquée. Une fois en haut, frappez l’ennemi pétrifié au corps-à-corps pour automatiquement récupérer la pièce de drone.

Retournez voir Zane en vous téléportant au bar de Moxxi, et donnez-lui la pièce pour recevoir un appel de Levaine dans la foulée. Elle vous donne alors rendez-vous au nord du Vieux Puisard, à Clarisse en Silas, un endroit envahi par les Déconnectés.

Après avoir tué tout le monde, quittez les lieux pour laisser de l’intimité aux deux tourtereaux. Sauf que Levaine apprend entretemps que Zane a prévu un cadeau pour elle… Ne souhaitant pas venir les mains vides, elle vous charge alors de trouver un cadeau de dernière minute. Allez donc jeter un coup d’œil vers l’est, et fouillez la zone d’objectif, après l’avoir débarrassée de ses ennemis, pour repérer une maison avec un marqueur au niveau de l’étage supérieur. Grimpez jusque-là, et prenez la hache de Déconnecté plantée sur le rebord.

Retournez alors au point de rendez-vous des amoureux, non sans devoir nettoyer la zone en arrivant (une fois de plus), le but étant ensuite de sauver Zane et Levaine qui sont coincés dans le bâtiment juste en face du chenillard. Pour cela, grimpez justement tout en haut du véhicule en vous aidant des rochers à proximité, et servez-vous de la grue pour rejoindre le bâtiment. De là, faites le tour pour arriver devant une porte et ouvrez-la en piratant le boitier sur le mur pour libérer le couple et ainsi terminer la mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

