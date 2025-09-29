Récupérer les caisses de nourriture

Point de départ : Leader Cassandra, à Carcadia

Pré-requis : Se débloque pendant la mission principale « Addition à régler », juste après avoir restauré l’électricité et l’eau

Après avoir parlé au leader Cassandra, rendez-vous à l’ouest de la ville et commencez par éliminer les Atropées. Puis, récupérez les caisses de nourriture au fond de la réserve, et retournez à Carcadia pour les déposer à l’endroit indiqué et terminer cette mission. Ce sera ensuite au tour du Leader Willem de solliciter votre aide pour la deuxième partie de cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium

